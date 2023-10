Modern Warfare 3 Zombies : Trailer, carte, caractéristiques et plus

Modern Warfare 3 marque la première fois qu’un jeu MW proposera un mode Zombies. Découvrez donc tout ce que vous devez savoir sur l’Opération Deadbolt, une nouvelle approche du mode de jeu adoré par les fans.

Le dernier Call of Duty à avoir proposé un mode Zombies était Call of Duty Vanguard, une collaboration entre Sledgehammer Games et Treyarch. Les deux studios ont été critiqués lorsque Vanguard a supprimé le gameplay basé sur des rounds au profit d’objectifs à accomplir, ce que la communauté a qualifié de “désastre”.

En réponse aux critiques, Vanguard est revenu aux cartes basées sur des rounds à la fin de son cycle de vie, mais de nombreux fans sont restés déçus. Et pour aggraver les choses, MW2 n’a pas du tout proposé de mode Zombies.

Alors un an après, Sledgehammer et Treyarch ont remis les pendules à l’heure pour MW3 et ils ont créé l’Opération Deadbolt, une expérience inédite.

Trailer de l’Opération Deadbolt

Le 19 septembre, Activision a dévoilé la première bande-annonce du futur mode Zombies.

Histoire de l’Opération Deadbolt

Treyarch a publié un article détaillant l’histoire de l’Opération Deadbolt. Tout commence lorsque Viktor Zakhaev, le marchand d’armes et méchant ultranationaliste, découvre deux fioles contenant une substance inconnue. La police militaire se rend compte des agissements de Zakhaev et un affrontement éclate avant que ce dernier puisse s’échapper.

Acculé et sans issue, Zakhaev lance une des fioles en direction de la police. La fiole se brise et une fumée violette envahit toute la rue, transformant tout le monde en zombies.

Mécaniques de jeu dans Opération Deadbolt

Contrairement aux jeux précédents, MW3 ne propose pas de gameplay traditionnel basé sur des rounds.

À la place, le mode combine les caractéristiques de carte de Modern Warfare avec le gameplay familier de Treyarch que les fans adorent. Le mode est uniquement PvE. Chaque équipe travaille ensemble pour accomplir des missions, collecter de l’essence et s’exfiltrer.

Carte et taille de l’équipe d’Opération Deadbolt

Ce mode de jeu supporte huit équipes de trois, soit jusqu’à 24 joueurs. Les joueurs ont la possibilité de se regrouper et de faire équipe. Comme dans Warzone et DMZ, Zombies utilise le chat de proximité pour faciliter la communication entre coéquipiers.

Les matchs Zombies se déroulent sur la nouvelle carte Warzone Urzikstan, qui compte 11 emplacements qui s’inspirent des classiques de Call of Duty.

Comme mentionné précédemment, le mode Zombies de MW3 suit une boucle d’extraction au lieu d’un gameplay traditionnel basé sur des rounds. Il y a un compte à rebours de 45 minutes jusqu’à ce que l’exfiltration commence. Une fois le compte à rebours terminé, les joueurs disposent de 15 minutes pour sortir.

L’histoire du mode fait partie de la trame originale de Treyarch. Les zombies proposent maintenant des missions scénarisées organisées en séries de défis pour vous guider à travers trois actes cinématographiques.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur le mode Zombies de MW3.