Comment jouer à la campagne de MW3 en accès anticipé : Date, téléchargement, récompenses…

L’accès anticipé à la campagne fait son grand retour avant la sortie de Modern Warfare 3, permettant aux joueurs de vivre l’histoire complète du jeu avant son lancement officiel. Tout ce que vous devez savoir sur cet accès anticipé.

Modern Warfare 3 débarque enfin le 10 novembre, réunissant à nouveau les joueurs avec la Task Force 141 pour tenter de contrecarrer l’organisation terroriste mondiale du légendaire méchant de Call of Duty, Makarov. À l’instar de la période d’accès anticipé à la campagne de Modern Warfare 2, les joueurs de Modern Warfare 3 auront la même opportunité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Depuis la révélation officielle de Modern Warfare 3, les fans ont eu l’occasion de découvrir du contenu multijoueur pendant les week-ends de bêta, et l’accès anticipé de la campagne est l’étape suivante.

Découvrez donc tout ce que vous devez savoir pour jouer à la campagne de MW3 en avance, y compris la date, l’heure, le prétéléchargement et les récompenses.

Contenu

Pour jouer à la campagne de Modern Warfare 3 en accès anticipé, vous devez précommander n’importe quelle édition numérique du jeu sur votre plateforme préférée. Attention, l’achat d’une copie physique ne vous donnera pas accès à la campagne en avance, alors assurez-vous de le précommander via la boutique en ligne de votre plateforme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’accès anticipé à la campagne de Modern Warfare 3 commence le jeudi 2 novembre à 18h. Cela signifie que les joueurs pourront plonger dans l’expérience complète de la campagne plus d’une semaine avant le lancement officiel du jeu le 10 novembre.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Téléchargement de l’accès anticipé de la campagne de Modern Warfare 3

Le prétéléchargement de l’accès anticipé de la campagne de Modern Warfare 3 est prévu pour le 1er novembre, comme l’a révélé le compte X (anciennement Twitter) PlayStation Game Size. Bien que les détails du téléchargement pour Xbox et PC n’ont pour le moment pas été révélés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Taille de l’accès anticipé de la campagne de Modern Warfare 3

La campagne de Modern Warfare 3 devrait être d’environ 50,984 Go sur PlayStation. Bien que ce soit presque le double de la taille de Modern Warfare 2 de 2022, MW3 présentera des mondes semi-ouverts dans les missions de combat ouvert, augmentant probablement la taille du fichier. Comme pour la bêta, vous aurez probablement besoin de télécharger l’application Call of Duty HQ de 100 Go, portant la taille totale du fichier à plus de 150 Go.

Récompenses de la campagne de Modern Warfare 3

Les joueurs de Modern Warfare 3 pourront gagner des opérateurs et des cartes de visite en jouant à la campagne. Call of Duty a envoyé des e-mails marketing présentant certains de ces opérateurs et cartes de visite, mais attendez-vous à plus de récompenses comme des emblèmes et des plans d’armes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et voilà tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la période d’accès anticipé de la campagne de Modern Warfare 3.