Les devs de Modern Warfare 3 répondent aux inquiétudes du COD HQ

Face aux critiques concernant le COD HQ, les développeurs de MW3 ont pris la parole pour répondre aux inquiétudes et expliquer l’objectif de cette plateforme.

Le COD HQ fait office de plateforme centrale. Les joueurs peuvent lancer Modern Warfare 2, Warzone ou Modern Warfare 3 depuis ce seul et même endroit. Activision a fait valoir que cette fonctionnalité rend la navigation “plus facile et directe”. Pourtant, certains membres de la communauté affirment qu’il est désormais plus compliqué que jamais de s’y retrouver.

De plus, la frustration a augmenté lorsque les joueurs ont découvert que les importantes tailles des fichiers de jeu pour Modern Warfare 3 étaient dues à l’espace occupé par le launcher.

Bien que les utilisateurs ont la possibilité de désinstaller des contenus spécifiques auxquels ils ne jouent pas ou plus, cela n’a pas empêché le COD HQ d’être désigné comme la source de tous les problèmes.

Si les explications semblaient jusqu’à présent être ignorées, Activision a alors tenté de calmer les fans.

Les devs de MW3 défendent le COD HQ

Le 8 novembre, Activision a publié un article détaillant le COD HQ de Modern Warfare 3, et CharlieIntel a résumé les points clés.

Il est notamment indiqué qu’il y aura quatre onglets parmi lesquels choisir : À la une, MW3, Warzone, et MW2.

Activision a également ajouté : “Nous continuons de travailler sur le peaufinage du Call of Duty HQ pour optimiser l’expérience des joueurs alors que nous lançons Call of Duty : Modern Warfare 3 plus tard cette semaine.“

CharlieIntel, afin d’expliquer à quel point ce système est frustrant et désagréable a donné comme exemple : “Si vous avez l’intention de continuer à jouer à MW2 après aujourd’hui (je ne sais pas pourquoi), vous devez ouvrir le Call of Duty HQ, entrer dans le HQ principal, descendre jusqu’à MW2, sélectionner Multijoueur, passer par un autre écran de chargement de connexion au serveur, et là vous y êtes !“

Pour le moment, il n’est pas facile de comprendre ce que les développeurs prévoient de faire exactement, mais les fans devraient “au moins” se sentir rassurés de savoir que leurs plaintes ont été entendues.