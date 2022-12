La meilleure classe du M13B dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Le M13B est un fusil d’assaut dévastateur dans Modern Warfare 2. Découvrez les meilleurs accessoires atouts et équipements pour cet AR hors du commun.

Modern Warfare 2 offre un panel d’armes extrêmement vastes, et il ne fait aucun doute que tous les joueurs pourront trouver ce dont ils ont besoin dans leur arsenal.

Néanmoins, les fusil d’assaut restent encore et toujours les options les plus populaires. Puissantes, précises et relativement mobiles, les AR sont les rois de la polyvalence. Ce n’est pas pour rien que des armes comme le Kastov-74u, le STB 556 ou le M4 sont privilégiés par nombre de joueurs.

Le M13B fait incontestablement partie de ces armes exceptionnelles qui valent le coup d’être débloquées. Découvrez la meilleure classe pour ce fusil d’assaut létal entre de bonnes mains.

Sommaire

Infinity Ward

La meilleure classe du M13B dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du M13B

Bouche : Harbinger D20

Canon : Bruen Echelon 14″

Lunette : Cronen Mini Pro

Poignée arrière : Poignée Bruen Flash

Crosse : Crosse d’usine Bruen R90

Cette classe a pour objectif principal de rendre le M13B encore plus létal, mais aussi plus polyvalent en améliorant sa portée, notamment grâce au Harbinger D20 et au Bruen Echelon 14″.

Pour la lunette, nous avons opté pour le très populaire Cronen Mini Pro : un viseur clair et obstruant très peu le champ de vision.

Enfin, la Poignée Bruen Flash et la Crosse d’usine Brun R90 donnent un petit coup de boost à la mobilité, ce qui est particulièrement utile pour prendre l’ascendant sur vos adversaires à moyenne portée.

Les meilleurs atouts pour une classe M13B

Atout de base 1 : Endurci au combat

Atout de base 2 : Pas de course

Atout bonus : Sang froid

Atout ultime : Fantôme

Du côté des atouts, nous avons choisi de mettre le paquet sur les options qui vous permettront de parcourir la map sans trop de déconvenues.

Endurci au combat vous protègera efficacement contre les explosifs qui pullulent sur MW2, et Pas de course vous permettra de sprinter plus longtemps mais aussi de vous accroupir plus vite.

Enfin, Sang Froid et Fantôme vous rendrons invisibles aux yeux des killstreaks et autres drones pour le moins ennuyeux.

Les meilleurs équipements pour une classe M13B

Tactique : Grenade Paralysante

Mortel : Charge Pénétrante

Amélioration de combat : Rage de Combat

Les explosifs sont extrêmement efficaces sur Modern Warfare 2, alors autant en abuser. La Grenade Paralysante et la Charge Pénétrante sont idéales pour déloger vos ennemis et profiter du chaos généré pour terminer le travail.

Rage de combat est une amélioration polyvalent qui pourra vous sauver la peau dans les situations les plus délicates.

Comment débloquer le M13B dans Modern Warfare 2

Le M13B est une arme assez compliquée à débloquer dans Modern Warfare 2, mais l’effort en vaut la chandelle !

Vous pouvez trouver ce fusil d’assaut dans différents packs dans la boutique MW2, ou la débloquer gratuitement en tuant le Chimiste en DMZ. Une fois vaincu, cet adversaire fera tomber le M13B au sol, et vous pourrez ce qui le débloquera dans Modern Warfare 2.

Les meilleures alternatives au M13B dans Modern Warfare 2

Les alternatives viables au M13B sont nombreuses, puisque MW2 propose un vaste choix de fusils d’assaut extrêmement polyvalents.

Si le M13B ne vous a pas convaincu, laissez vous tenter par le Kastov 762, le M4 ou encore le TAQ-56.