Modern Warfare 2 : Certaines armes ont été accidentellement divulguées

Alors qu’Infinity Ward continue sa campagne publicitaire pour Modern Warfare 2, certains fans ont récemment repéré plusieurs nouvelles armes qui seront probablement présentes dans ce prochain opus.

Warzone et Vanguard arrivant à la fin de leur durée de vie avec la sortie de la saison 5, tous les regards des joueurs se tournent maintenant vers l’avenir avec Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Et si nous nous rapprochons fortement de la bêta et de l’accès anticipé à la campagne de Modern Warfare 2, Infinity Ward continue de fournir aux fans des informations au compte-gouttes par le biais de petites vidéos et images.

Et récemment, une courte vidéo montrant un aperçu de la façon dont ils cherchent à améliorer le son des bruits de pas dans Modern Warfare 2 a permis aux fans de repérer certaines nouvelles armes qui seront certainement présentes dans le jeu.

Sur le subreddit de Modern Warfare 2, les fans ont rapidement publié des clips et des images montrant les armes qui ont potentiellement été révélées.

Un joueur a notamment remarqué que le M16 était présent en repérant une image dans le clip où le joueur marche sur l’arme, faisant apparaître une image de l’arme avec une invitation à la ramasser.

Bien que la liste complète des armes de Modern Warfare 2 n’a pas encore été confirmée, on peut maintenant supposer que le M16 sera présent dans le jeu, d’autant plus qu’il a été vu dans le gameplay.

Les autres armes que les fans ont repérées dans les vidéos d’Infinity Ward comprennent les MG42, MK48 et MAC-10.

Et voilà pour toutes les potentielles nouvelles armes qui devraient arriver lors du lancement de Modern Warfare 2.