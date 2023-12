Les joueurs de MW3 supplient les devs de buff la “pire arme de l’histoire de CoD”

Parmi les 36 armes de MW3, l’une est considérée par certains comme la “pire arme de l’histoire de Call of Duty”. Les fans attendent un buff urgent.

Modern Warfare 3 propose pléthore de nouvelles armes, dont beaucoup se sont immédiatement imposées dans la méta, y compris dans Warzone. Des fusils d’assaut polyvalents comme le MCW aux snipers à longue portée comme le KV Inhibitor, il y a une option pour chaque style de jeu.

Cela dit, il y a toujours certaines armes qui se démarquent et deviennent plus populaires que les autres. À l’inverse, il y a aussi celles que la communauté délaisse et qui finissent par tomber dans l’oubli.

S’il peut arriver que la communauté sous-estime une partie de l’arsenal d’un Call of Duty, il arrive également que les stats ne trompent pas, et qu’une arme soit tout bonnement faible, frôlant parfois l’inutilité.

C’est le cas du Sidewinder, auquel les fans n’ont pas tardé à décerner le prix de “pire arme de l’histoire de Call of Duty”.

Les joueurs de MW3 supplient la dévleoppeurs de buff de Sidewinder

L’utilisateur Reddit ‘Jeep_Compassfan86’ a partagé une publication au titre limpide : “Sledgehammer, améliorez ce foutu Sidewinder.” Pour cause, Le fusil de combat Sidewinder a été largement critiqué depuis le lancement de MW3, surtout par les joueurs qui ont été forcés de l’utiliser pour débloquer des camos.

“C’est littéralement la version inoffensive de l’ACR et sa précision est pire que celle du WSP STINGER… et pourquoi le recul est-il si élevé ?”, a questionné l’auteur du post.

De nombreux autres joueurs ont répondu à la publication, critiquant le Sidewinder et suppliant les développeurs de l’améliorer pour le rendre plus viable dans Modern Warfare 3.

“La pire arme de l’histoire de COD, recul insensé, cadence de tir lente, pas de portée, TTK lent”, détaille un internaute en réponse.

Alors que certains fans affirment que le Sidewinder s’améliore une fois que vous avez débloqué certains accessoires meta pour lui, certains estiment toujours que sa version par défaut a désespérément besoin d’un changement.

“L’ironsight est honnêtement le pires avec lequel j’ai joué. Vous devez utiliser 4 accessoires de recul et un viseur pour le rendre même possible à utiliser.”, a déclaré un autre joueur. “Cette arme est le fond du panier et son seul usage est le grind de camos”.

Si le Sidewinder a déjà eu droit à un petit buff au lancement de la Saison 1, nombre de fans pensent qu’il faudra bien plus que ça pour donner la moindre utilité à ce fusil de combat impopulaire.