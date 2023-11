Les joueurs de MW3 s’inquiètent des armes « trop faibles » qui méritent un buff

Les joueurs de Modern Warfare 3 estiment que certaines armes sont beaucoup trop « faibles »alors que les fusils d’assaut dominent dans tous les modes.

Lorsque Modern Warfare 3 a été révélé pour la première fois, de nombreux fans de longue date de Call of Duty ont ressenti une sérieuse nostalgie – surtout du côté multijoueur.

Bien qu’il y ait une multitude de nouvelles mécaniques et fonctionnalités, toutes les cartes en multijoueur proviennent de Modern Warfare 2 (2009), et les armes sont également un peu rétro. Certes, le MCW ne s’appelle plus l’ACR, mais nous savons tous de quoi il s’agit.

Cependant, ces armes ont créé pas mal de problèmes dans MW3. Les déverrouillages d’Arsenal pour les obtenir ont été critiqués par les joueurs, et maintenant, ils s’inquiètent que les armes qui ne sont pas des AR soient carrément inutiles, voire « sous-puissantes ».

Les joueurs de MW3 affirment que les armes sont « sous-puissantes » par rapport aux ARs

C’est vrai, un certain nombre de joueurs se sont plaints de la force des armes dans MW3, affirmant que les fusils d’assaut sont, de loin, les seules options si vous voulez vraiment être compétitif.

L’utilisateur Reddit u/the_dark_kitty s’est adressé à la communauté de MW3 en demandant : « Sérieusement, quel est l’intérêt d’utiliser une autre classe que les ARs ? ». Il a ajouté « Je ne vois aucun intérêt à utiliser une autre classe d’armes, sauf pour les défis ou la chasse au camo. Vous êtes toujours désavantagé, alors pourquoi se donner la peine ? »

D’autres joueurs étaient d’accord et ont souligné que les mitraillettes sont particulièrement « sous-puissants » en ce moment. « Je commence toujours par les mitraillettes quand je fais la chasse au camo parce qu’ils sont généralement le type d’arme que j’utilise le plus. Mais dans ce jeu, c’est un vrai marathon. A part le WSP-9, on dirait des jouets », a précisé un autre utilisateur.

« J’ai juste fini Interstellar et j’ai pensé que toutes les classes étaient sous-puissantes par rapport aux ARs », a ajouté un autre joueur. « Travailler sur les défis hebdomadaires pour les SMGs cette semaine m’a fait réaliser très rapidement à quel point ils sont sous-puissants », un autre a convenu.

Le récent patch du 21 novembre pour MW3 était censé améliorer les mitrailettes, mais il semble que certains joueurs ne soient toujours pas satisfaits de leurs performances.

Il faudra peut-être au moins une autre mise à jour pour qu’ils soient dans une situation décente, mais cela pourrait ne pas se produire avant décembre, lorsque l’intégration dans Warzone aura lieu.

