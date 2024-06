Une mitrailleuse abandonnée de Warzone fait son retour en force dans la Saison 4 Rechargée

Une mitrailleuse légère (LMG) oubliée de Modern Warfare 3 fait son retour dans la méta en tant que l’une des meilleures armes de Warzone dans la Saison 4 Rechargée, sans qu’il soit nécessaire de faire quoi que ce soit de spécial.

Avec les rééquilibrages réguliers des armes dans Warzone, certaines des armes les plus populaires du jeu peuvent rapidement se retrouver mises de côté au profit de nouvelles options.

Dans la Saison 4 Rechargée, les développeurs de Call of Duty ont considérablement réduit la puissance du KAR98K, augmenté les dégâts minimums du MCW et également amélioré certaines des LMGs de différentes manières.

Bien que le Pulemyot 762 n’ait pas été l’une des LMGs à bénéficier d’un buff, elle s’est discrètement faufilée dans la méta en tant que l’une des meilleures armes du battle royale. C’est ce qu’a affirmé l’expert de Warzone WhosImmortal dans sa vidéo du 27 juin.

« Le Pulemyot a un faible recul et son TTK (Time to Kill) n’est pas fou, mais elle est tellement précise qu’elle sera suffisamment compétitive », a-t-il déclaré, en notant que le Kit de Conversion JAK Annihilator Bullpup est toujours un composant clé de la configuration.

« Faible recul, facile à utiliser, et vous aurez un assez bon TTK grâce à tous ces facteurs combinés. »

Classe recommandée par WhosImmortal

Bouche : Silencieux VT- Spiritfire

Silencieux VT- Spiritfire Canon : Long canon JAK Annihilator

Long canon JAK Annihilator Lunette : Corio Eagleseye 2.5x

Corio Eagleseye 2.5x Kit de conversion : JAK Annihilator Bullpup

JAK Annihilator Bullpup Crosse : Kit Command D-15

Le youtubeur associe cette arme au BP50 pour infliger des dégâts à courte portée, notamment avec le Kit Revenger JAK qui le transforme en SMG.

Comme mentionné, le Pulemyot était auparavant l’une des LMGs les plus populaires de Warzone, mais elle a perdu en popularité au cours des derniers mois en raison de divers nerfs et, bien sûr, d’autres armes ayant été améliorées et ajoutées au mix.

Selon WZRanked, la LMG est actuellement la 43e arme la plus populaire, mais il est clair qu’elle possède une puissance sous-utilisée en ce moment.

