MAJ du lancement Modern Warfare 2 : slide cancel, visibilité et plus

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Après avoir recueilli les commentaires des joueurs lors de la bêta de Modern Warfare 2, Infinity Ward a annoncé des changements majeurs à l’aube du lancement officiel du jeu.

Selon le compte Twitter officiel de Call of Duty, Modern Warfare 2 a été la bêta la plus jouée de l’histoire de la franchise. Cependant, malgré le nombre impressionnant de joueurs, la bêta n’a clairement pas fait l’unanimité en raison de nombreux problèmes et changements qui ont fortement dérangé les fans de longue date.

Cependant, à quelques heures du lancement officiel de MW2, Infinity Ward a annoncé les différents changements après avoir écouté les commentaires des joueurs. Alors sans plus attendre, jetons un coup d’œil là-dessus.

Activision Modern Warfare 2 va officiellement sortir le 28 octobre.

Les changements apportés par Infinity Ward pour le lancement de MW2

Alors que les joueurs se préparent pour le lancement de Modern Warfare 2, Infinity Ward a publié un communiqué sur les changements apportés par l’équipe de développement depuis la bêta.

Les changements les plus importants concernent notamment la visibilité des ennemis, l’audio, l’interface utilisateur, les mouvements et le matchmaking.

Tout d’abord, les noms ont été retirés des ennemis, ce qui rendait difficile la différenciation entre les amis et ennemis. Les ennemis ont maintenant des icônes en forme de diamant au-dessus de leur tête, et des modifications de l’éclairage et du contraste devraient maintenant les rendre plus visibles.

La portée globale du son des pas a été réduite, ce qui permet maintenant aux joueurs de se déplacer plus facilement dans les coins sans être punis. L’effet sonore d’activation de l’amélioration de combat Silence de mort a également été considérablement réduit.

Infinity Ward a également déclaré avoir “corrigé certains bugs de mouvement“. Bien que le slide cancel n’est clairement pas nommé ici, nous pensons que cette fonctionnalité ne sera plus possible lors de la sortie de MW2.

Enfin, Infinity Ward a révélé “avoir mis en œuvre certains changements qui visent à réduire la dissolution des lobbys entre les parties“, ce qui était un sujet qui faisait énormément de bruit au sein de la communauté depuis plusieurs opus.

Le lancement officiel de Modern Warfare 2 est prévu pour le 28 octobre 2022.