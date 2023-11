Les joueurs critiquent le défi « le plus stupide » de MW3

Les membres de la communauté Modern Warfare 3 ne comprennent pas pourquoi ils doivent détruire 25 équipements avec un lance-grenades pour débloquer un camouflage de maîtrise.

Modern Warfare 3 présente le plus grand nombre de défis de camouflage de l’histoire de Call of Duty. À son lancement, le jeu propose 114 armes, dont 37 nouvelles et 77 de MW2. Sledgehammer Games a introduit quatre défis de maîtrise d’armes au total. Si les joueurs n’ont pas déjà débloqué tous les camouflages d’armes de MW2, ces défis d’armes se poursuivent.

Ensuite, les joueurs doivent compléter tous les défis multijoueurs et zombies de MW3. Et comme si cela ne suffisait pas, les développeurs ont également introduit de nouveaux camouflages d’armes MW2 dans Zombies. Pour éviter toute confusion, tous les camouflages d’armes de base de Modern Warfare 2 peuvent être appliqués aux armes de Modern Warfare 3. Vous ne pouvez pas utiliser les camouflages de fin de jeu MW2 sur les armes MW3.

Certains créateurs de contenu ont déjà passé d’innombrables heures dans le jeu et débloqué tous les camouflages. Mais pour certains membres de la communauté, un défi en particulier se démarque comme étant un obstacle insurmontable.

Les membres de la communauté MW3 critiquent le défi de camouflage RGL-80

Les défis de camouflage de base sont propres à chaque catégorie d’arme et s’adaptent au style de jeu de la classe. Par exemple, les défis AR exigent des joueurs d’obtenir des éliminations en visée. En ce qui concerne le RGL-80, l’un des défis consiste à détruire 25 équipements.

Un membre frustré de la communauté s’est exprimé sur Reddit : « C’est de loin le défi le plus stupide du jeu. J’ai joué pendant trois heures maintenant et je n’ai détruit que 3 équipements, et tous les trois lors du même match ».

L’utilisateur Reddit s’est plaint car la plupart des équipements éligibles sont verrouillés derrière le système Arsenal, et demander de l’aide aux joueurs dans le chat vocal n’a pas non plus fonctionné.

D’autres membres de la communauté ont eux aussi exprimé leur frustration.

« Je déteste ce défi. Rien ne marche », a répondu un joueur.

Pendant ce temps, d’autres ont offert des conseils utiles. Un second utilisateur a suggéré : « J’ai rejoint des matchs en chacun pour soi avec le tag de clan RGL80 et demandé si quelqu’un voulait échanger des claymores. Ça peut prendre un match ou quatre mais vous finirez par trouver quelqu’un de volontaire ».

Il est également utile de savoir que les joueurs pourront éventuellement passer ce défi. Les défis de maîtrise de camouflage ne nécessitent qu’un nombre spécifique d’armes à compléter. Ainsi, lorsque la saison 1 de Modern Warfare 3 ajoutera inévitablement plus d’armes, les joueurs pourront compléter l’un de ces défis au lieu de celui du RGL-80.