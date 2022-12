Les joueurs de Modern Warfare 2 affirment qu’Infinity Ward devrait être “embarrassé” par l’état du jeu

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Alors que le nouveau Call of Duty est disponible depuis presque un mois, les joueurs de Modern Warfare 2 se sont à nouveau retournés contre les développeurs, affirmant qu’ils devraient être “embarrassés” par l’état actuel du jeu.

Modern Warfare 2 a reçu sa part de critiques depuis son lancement. En à peine quelques semaines, un certain nombre de joueurs ont déclaré qu’ils avaient déjà perdu tout espoir et que le titre de 2022 les avait beaucoup déçus.

La communauté Call of Duty a critiqué de nombreux aspects du jeu, allant des problèmes de stabilité, aux bugs en passant par les nouvelles mécaniques et l’interface utilisateur qui est considérée comme la “pire interface utilisateur” de l’histoire de la franchise.

Activision La Saison 1 de Modern Warfare 2 a fait ses débuts le 16 novembre.

Bien que le jeu ait battu des records, dépassant les 800 millions de dollars de revenus en à peine quelques jours, les joueurs ont vivement critiqué les développeurs, déclarant qu’ils devraient être embarrassés par l’état actuel du jeu.

Modern Warfare 2 continue de ne pas faire l’unanimité

Les joueurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes sur Reddit où une foule de problèmes ainsi que des fonctionnalités manquantes, qui ont pourtant été un standard pour les différents opus de la franchise, ont été signalés.

“Écoutez, j’aime ce jeu autant que le prochain. Je ne vais pas mentir et dire que ce n’est pas un jeu amusant. C’est le plus amusant que j’ai eu dans un Call of Duty depuis longtemps”, a écrit un joueur. “MAIS, Infinity Ward a vraiment besoin de prendre du recul et de regarder le tas de merde qu’est MW2 en ce moment. Ce jeu manque tellement d’aspects fondamentaux d’un jeu Call of Duty sans parler des décisions bizarres qu’ils ont prises autour du jeu. Je ne sais même pas par où commencer”.

Le joueur a continué à souligner des problèmes tels que l’interface utilisateur du jeu, les plantages fréquents, les problèmes audio et bien d’autres encore.

“J’aime vraiment ce jeu, mais il doit vraiment y avoir des changements. Si c’est ainsi que se déroulent les saisons, je suis très inquiet pour l’avenir de MW2”, a-t-il ajouté.

D’autres ont fait part de leurs réflexions, affirmant que les développeurs sont susceptibles de ne pas s’en soucier après avoir vu combien le jeu a rapporté jusqu’à présent.

“La meilleure partie est quand ils ont sorti un patch pour les crashs et que ça a causé encore plus de crashs. Le nouveau Call of Duty est une telle blague. Tous les FPS Triple A sont juste un échec massif”, a déclaré un autre joueur.

Bien que les développeurs ont indiqué qu’ils étaient conscients de ces nombreux problèmes, les améliorations tardent à venir. Il n’y a plus qu’à espérer que certaines d’entre elles débarqueront avec la Saison 1 Rechargée.