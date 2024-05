Ces joueurs de MW3 estiment être “de meilleurs humains” parce qu’ils snobent le bouclier

Les joueurs de Modern Warfare 3 estiment qu’ils sont “de meilleurs humains” pour ne jamais utiliser le bouclier antiémeute en mode multijoueur, car cette arme de mêlée continue de causer des maux de tête dans de nombreuses parties.

Le bouclier antiémeute a toujours été une arme intéressante dans Call of Duty. Introduit pour la première fois dans Modern Warfare 2 (2009), bien qu’agaçant à certains moments, il était facilement contrable. Collez un Semtex sur le bouclier et vous verrez le plastique voler en éclats.

Au cours des dernières années, et surtout avec Warzone, les utilisateurs du bouclier antiémeute sont devenus de plus en plus agaçants. Le bouclier lui-même a été nerf dans les premiers jours de Modern Warfare 3 (2023), et bien que des contre-mesures explosives soient toujours disponibles, ces utilisateurs ont encore un avantage massif à certains moments.

Et tandis qu’une large gamme de joueurs ont cédé à certains moments et se sont déchaînés avec le bouclier, certains joueurs croient qu’ils sont meilleurs que les autres parce qu’ils n’ont pas cédé à la tentation.

“Je ne l’ai jamais utilisé une seule fois“, a déclaré un joueur sur Reddit, répondant à la question d’un autre sur le fait que les joueurs aient monté ou non cette arme de mêlée au cours de l’année écoulée.

“Je l’ai eu en or juste avant le nerf du bouclier en 2022. Je ne l’ai jamais touché depuis“, a déclaré un autre. “Jamais utilisé. Restez forts mes joueurs sans bouclier“, a commenté un autre. “C’est agréable de savoir que nous sommes simplement de meilleurs êtres humains pour ne pas l’utiliser“, a ajouté un joueur. “Je suis un être humain normal donc je ne l’utilise littéralement jamais“, a répondu un autre.

Un fan a ajouté qu’il n’y a “aucun intérêt” à utiliser le bouclier antiémeute, tandis que d’autres ont affirmé qu’ils ne l’utiliseraient que pour obtenir les camouflages de maîtrise des armes du jeu et compléter ces défis.

Certains fans de CoD ont parfois même demandé aux développeurs de supprimer complètement cette arme, mais cela semble peu probable.