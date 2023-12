Les joueurs de Warzone suspectent une vague de nouveaux cosmétiques

Des joueurs de Warzone sont convaincus que les développeurs de Call of Duty prévoient encore plus de cosmétiques après avoir repéré des compétences potentielles de parachute. Et certains d’entre vous n’en sont pas contents.

Au fil des années, Call of Duty a trempé son pied dans le jeu des cosmétiques. Dans les titres plus anciens, vous pouviez acheter des skins d’armes et de personnages uniques pour soutenir vos équipes Call of Duty préférées, mais cela va bien au-delà maintenant.

Avec la popularité de Warzone, CoD a franchi un autre pas en termes de cosmétiques proposés. Bien sûr, les skins de personnages et d’armes sont toujours là, mais vous avez maintenant tout, des packs de musique aux plans d’armes et au-delà. Cependant, ils ne sont pas censés offrir un avantage compétitif.

Le nombre écrasant de cosmétiques a aussi été un peu divisé dans la communauté, surtout que certains joueurs pensent qu’il y a trop d’accent sur ceux-ci plutôt que sur le gameplay.

Les joueurs de Warzone croient que encore plus de cosmétiques sont en préparation

Eh bien, certains joueurs sont convaincus qu’ils ont un autre ensemble d’idées pour les cosmétiques en ligne, qui incluraient des parachutes personnalisés.

Quelques fans sur le subreddit CoDWarzone ont noté qu’il y a des skins de parachute différents dans l’une des bandes-annonces de Warzone, avec le drapeau canadien, ainsi que le Union Jack et les étoiles et rayures mis en évidence.

“Juste une autre chose pour eux à vendre en packs,” a dit un joueur. “Si cela leur rapporte de l’argent, alors la réponse est 99% du temps oui,” a ajouté un autre.

Certains joueurs ont souligné que BlackCell a inclus des choses similaires dans le passé, et cela a provoqué des plaintes concernant des articles de remplissage. “C’est déjà une chose. L’un des packs Blackcell dans MW2 avait un parachute et une option de traînée, mais c’était la seule chose qui l’avait,” a dit l’un.

Il reste à voir s’ils deviendront plus répandus au cours des semaines et des mois à venir, mais les joueurs sont clairement préparés pour cela.

