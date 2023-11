Les joueurs de MW3 mécontents du vote des cartes : voici pourquoi

Modern Warfare 3 a vu le grand retour du vote des cartes dans la série Modern Warfare pour la première fois depuis le MW3 original de 2011. Cependant, les fans estiment toujours que la fonctionnalité manque cruellement de la possibilité de voter pour une carte aléatoire.

Infinity Ward a mis en œuvre plusieurs changements avec la sortie de Modern Warfare (2019) pour réinventer la franchise Call of Duty. Cela a entraîné la suppression de fonctionnalités de jeu traditionnelles, comme les points rouges sur la mini-carte, tout en introduisant des changements controversés comme un SBMM strict.

Modern Warfare 2 a poursuivi dans cette voie en gardant souvent les mêmes pratiques tout en ralentissant le gameplay. Cependant, l’approche de Sledgehammer Games pour MW3 ne pourrait être plus différente, le jeu ressemblant beaucoup plus à un jeu Call of Duty traditionnel.

L’une des raisons de ce changement est le retour du vote des cartes, permettant aux joueurs de choisir la carte à laquelle ils veulent jouer ensuite. Bien que cela ait été bien accueilli, les fans pensent qu’il bénéficierait d’une grande amélioration.

Les joueurs de MW3 veulent le retour du vote des cartes aléatoires en multijoueur

Un post Reddit simplement intitulé « Ramenez l’option de carte aléatoire » a reçu beaucoup de soutien de la part de la communauté CoD, désirant la fonctionnalité classique de vote des cartes dans Modern Warfare 3.

Le vote de cartes aléatoires a fait ses débuts dans Call of Duty dans Black Ops 2. Il permettait aux joueurs de passer outre les deux cartes proposées s’ils voulaient jouer à quelque chose d’autre. Il est également apparu dans des jeux comme Infinite Warfare et Black Ops 3, mais a été absent dans les jeux plus récents.

Fortement d’accord avec le post, un joueur a répondu : « S’il vous plaît… Je me connecte et je vois Estate et Derail… j’ai besoin d’une troisième option mdr ».

D’autres ont réagi avec des commentaires similaires, disant : « Ohhh ! Ce serait pratique ! » et « OUI Pourquoi ce n’est pas déjà une option ? »

Bien que la plupart soutiennent l’idée, quelques réponses ont remis en question le fait que le pool de cartes était actuellement assez grand. Modern Warfare 3 a été lancé avec les 16 cartes multijoueur originales de MW2, et même quatre cartes supplémentaires de MW2 (2022) depuis le 16 novembre.

