HyDra remporte son premier Major CDL avec New York Subliners

Le prodige français HyDra et ses coéquipiers des New York Subliners viennent de remporter le premier Major CDL de MW2 après un tournoi exceptionnel.

Les New York Subliners ont connu une fin de saison 2022 spectaculaire. Sur le point de manquer le CoD Champs, les Subliners sont passés de la 11e à la 8e place après une deuxième place héroïque au Major 4 de Vanguard devant le public de leur ville.

Mais les si choses s’annonçaient bien, l’effectif s’est totalement effondré à l’intersaison avec la retraite de Crimsix et le départ de PaulEhx.

L’équipe a alors immédiatement tourné la page en gardant Kismet et HyDra et a recruté deux nouveaux joueurs, Priestahh et Skyz.

Et si vous aviez dit à quelqu’un avant le début de la saison de la CDL 2023 que les New York Subliners allaient gagner la Major 1, vous seriez alors certainement passé pour un fou, et pourtant…

Skyz, HyDra, Kismet, et Priestahh ne sont pas seulement de grands joueurs. Ils forment une réelle unité avec une excellente alchimie sur et en dehors du champ de bataille. Que ce soit Skyz et Kismet qui chantent sur scène pendant un match, ou Skyz qui montre ses pas de danse entre les matchs, les sensations de cette équipe sont différentes pour cette nouvelle saison, et cela s’est prouvé lors du Major 1 de Modern Warfare 2.

Les New York Subliners d’HyDra remportent le premier Major de MW2

Après avoir remporté tous ses matchs 3-0 dans le groupe A, New York Subliners a d’abord commencé son parcours final avec une victoire 3-1 face à Florida Mutineers avant d’être redirigé en Loser Bracket après une défaite 1-3 contre Seattle Surge.

Et à partir de là, HyDra et ses coéquipiers ont commencé une folle remontée avec une victoire 3-1 face à Las Vegas Legion et une victoire très disputée 3-2 contre Toronto Ultra.

Inarrêtables, les joueurs des New York Subliners balayent ensuite sur leur passage Atlanta FaZe sur le score de 3-1 avant de retrouver en grande finale Seattle Surge.

Conscients de leurs erreurs lors du premier affrontement face à cette équipe, HyDra et ses coéquipiers ont su trouver les solutions afin de déjouer tous les plans s’opposant à eux et ont remporté la grande finale sur le score de 4-1.

Cette victoire signe ici la première victoire en Major de notre prodige français HyDra ainsi que la première victoire du Major de la saison CDL de Modern Warfare 2.

Le prochain rendez-vous est fixé au 2 février avec le lancement du Major 2 et nous avons déjà hâte de voir le parcours des New York Subliners.