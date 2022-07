HyDra et ses coéquipiers réalisent l’exploit de se qualifier pour le CoD Champs

Le chemin fut compliqué, mais l’objectif est enfin accompli pour notre Français, HyDra et ses coéquipiers de New York Subliners avec une qualification pour le CoD Champs.

Après une longue saison durant laquelle HyDra a connu différents changements de coéquipiers au sein de son équipe des New York Subliners, notre unique représentant français dans la CDL vient de se qualifier une deuxième année consécutive à la plus grande compétition de Call of Duty, le mythique CoD Champs.

Cette saison de la Call of Duty League n’a clairement pas été de tout repos pour les fans de New York Subliners, puisque l’équipe a connu différents changements dans la composition avec un premier départ de Neptune, remplacé par Royalty.

La légende de la scène, Clayster a ensuite été remplacé par PaulEhx et en mai dernier, Royalty et Neptune ont quitté l’équipe, laissant ainsi la quatrième place à KiSKMET.

Et après des résultats assez décevants au fil de l’année, l’équipe New York Subliners qui était classée avant-dernière de la ligue en termes de CDL Points, a su réaliser un parcours exceptionnel à l’occasion du Major 4, leur ouvrant ainsi les portes au CoD Champs.

Deuxième CoD Champs pour HyDra

Après un premier CoD Champs convaincant sur Black Ops Cold War dans lequel HyDra et ses coéquipiers de l’époque de chez New York Subliners, Clayster, Mack et Asim avaient terminé sur un Top 5/6, notre prodige français va à nouveau goûter au summum de la compétition sur Call of Duty.

Dos au mur dès le début du Major 4, New York Subliners était alors contraint de réaliser un parcours exceptionnel afin de pouvoir espérer rassembler le plus de points possible pour se qualifier au CoD Champs.

Commençant d’abord son périple face à Minnesota RØKKR, l’équipe s’est imposée sur le fil sur le score de 3-2 avant de balayer Florida Mutineers, 3-0.

Vient ensuite le match de la qualification. Si New York Subliners s’impose face à Los Angeles Thieves en finale du Winner Bracket, alors l’équipe ira au Galen Center à Los Angeles le 4 août prochain pour le CoD Champs.

Et au terme d’un match totalement fou, HyDra et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 3-1, s’assurant ainsi la dernière place qualificative du CoD Champs.

We are going to champs, ggs LAT won 3-1 🫡🙌 — NYSL HyDra (@HyDrAnml) July 17, 2022

Revenant très en forme après une victoire face à Atlanta FaZe, Los Angeles Thieves s’est ensuite imposé face à NYSL sur le score de 5-3 lors de la grande finale.

Mais rien de grave puisque l’essentiel a été assuré par HyDra et ses coéquipiers. Nous pourrons donc le retrouver sur nos écrans à partir du 4 août à 21h pour son premier match face à la très solide équipe d’Atlanta FaZe, tenante du titre du CoD Champs de l’année dernière.