Les fans de Modern Warfare 2 désirent à tout prix ne pas voir cette mécanique de Vanguard

Les joueurs de Call of Duty prient pour qu’Infinity Ward n’ajoutent pas cette fonctionnalité de Vanguard sur les armes de Modern Warfare 2.

Nous arrivons à la fin du contenu saisonnier de Call of Duty: Vanguard et la hype de Modern Warfare 2 continue d’augmenter. Les fans de Call of Duty ont réellement hâte de mettre la main sur le nouveau MW2 qui va sortir officiellement à la fin du mois d’octobre 2022, le 28 pour être exact. Que ce soit pour tester le mode Campagne ou le Multijoueur, l’attente commence à se faire longue.

On parle également d’un nouveau mode de jeu nommé DMZ mais de nombreux joueurs ont hâte d’essayer les armes du jeu qui risquent d’être magiques. Infinity Ward est un studio de développement bien connu pour ses animations d’arme réalistes et il semble que les joueurs adorent ça.

Cependant, des joueurs se sont rendus compte que la mécanique du bloom (dispersion de balles aléatoire) a vraiment ruiné le gameplay de Vanguard et pourrait faire le même effet indésirable sur Modern Warfare 2. De nombreux fans prient donc pour qu’Infinity Ward n’ajoutent pas cette mécanique au prochain jeu de la franchise Call of Duty.

“Infinity Ward, n’ajoutez pas de bloom à ce jeu s’il vous plaît”

La communauté semble d’accord sur le fait qu’une telle mécanique que le bloom ne devrait pas exister, surtout sur Call of Duty. Les vétérans de la franchise ont été habitués à tirer droit pendant des dizaines d’années et tout a été chamboulé à l’arrivée de Vanguard.

Il faut désormais espérer que les choses changent dans le bon sens à l’arrivée de Modern Warfare 2 qui pourrait donner un nouveau souffle à cette franchise légendaire qu’est Call of Duty.