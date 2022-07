Cette amélioration de combat de MW2 pourrait être dévastatrice dans Warzone 2

Une nouvelle amélioration de combat de Modern Warfare 2 a récemment fuité, et celle-ci pourrait bien s’avérer être surpuissante dans Warzone 2.

Plusieurs améliorations de combat de Modern Warfare ont fait leur apparition dans Warzone, et certaines étaient si puissantes que les joueurs ont supplié qu’elles soient retirées.

Parmi elles, nous pouvons notamment retrouver Silence de mort et Munitions à pouvoir d’arrêt qui offraient un avantage considérable à ceux qui les trouvaient.

Mais à l’aube d’un grand remaniement du Battle Royale avec la sortie de Warzone 2 prévue pour cette fin d’année, une nouvelle amélioration de combat pourrait rapidement intégrer la méta.

Battle Rage, première méta de Warzone 2 ?

En accédant aux fichiers de jeu de Warzone Mobile, le célèbre dataminer Reality a découvert une tonne d’informations sur Modern Warfare 2, et même sur le prochain CoD de 2024.

Et parmi toutes ces informations, ce dernier a découvert une amélioration de combat qui pourrait être redoutable dans Warzone 2.

Cette amélioration de terrain se nomme “Battle Rage” et se présente comme un “stimulant expérimental qui vous donne une montée d’adrénaline“.

Les fichiers révèlent qu’après avoir utilisé cette amélioration de combat, “la santé se régénère rapidement, vous résistez aux équipements tactiques et le sprint tactique est constamment réinitialisé.”

Battle Rage pourrait alors convenir particulièrement aux joueurs agressifs, qui pourront courir plus vite et plus longtemps, résister aux flashs et aux paralysantes, ainsi que récupérer rapidement leur santé.

La régénération de la santé sera particulièrement puissante dans le multijoueur de MW2, mais la combinaison de toutes ces capacités pourrait être complètement surpuissante dans Warzone 2.

Bien sûr, rien ne garantit que Battle Rage sera intégré à la version finale de Modern Warfare 2, et il est encore moins probable qu’il apparaisse dans Warzone 2. Mais si c’est le cas, attendez-vous à ce que les joueurs s’empressent de l’utiliser dès les premiers instants sur le Battle Royale.