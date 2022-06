Quelle est la taille de Fortune’s keep sur Warzone par rapport à Rebirth Island

Alors que le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone se profile à l’horizon, tous les regards se tournent vers la prochaine carte Fortune’s Keep, dont l’arrivée soulève de nombreuses questions, notamment sur sa taille.

La Saison 2 Rechargée de Warzone a apporté un second souffle des plus bienvenus à Rebirth Island, qui a immédiatement fait grimper en flèche la popularité de la carte.

Si lors de son introduction sur le battle royale, la carte à l’image d’Alcatraz a peiné à convaincre, depuis qu’elle a fait peau neuve, c’est une tout autre histoire. Néanmoins les joueurs de Warzone vont bientôt avoir droit à un nouveau changement de taille avec l’arrivée de Fortune’s Keep, une nouvelle carte dans le même esprit que Rebirth.

Dès que le voile a été levé sur cette nouvelle carte, les joueurs ont immédiatement voulu savoir quelle serait sa taille par rapport à Rebirth. Plutôt que d’attendre de le découvrir par eux-mêmes, certains joueurs ont préféré faire le calcul.

Even though the math seems to checked out.

I think it will be closer to this based on buildings, landmarks, and roads, but I guess we will have to wait and see. https://t.co/8h2JyYbMZJ pic.twitter.com/lbT2LIwZ6z

— James – JGOD (@JGODYT) June 13, 2022