MAJ Rechargée MW3 Saison 1 : Date, nouvelles armes, modes de jeu, ranked et plus

La Saison 1 Rechargée de Modern Warfare 3 se rapproche de plus en plus et va proposer aux joueurs une nouvelle fournée de nouveautés. De l’arrivée du mode Ranked à un nouvel ensemble de cartes, de modes, d’armes et plus encore, voici ce qui vous attend.

Avec le cycle annuel qui recommence, Modern Warfare 3 est désormais en plein cœur de sa première saison complète. Marquant le lancement de la carte Urzikstan de Warzone ainsi que de nombreux nouveaux contenus pour le mode multijoueur, la Saison 1 a su fidéliser les joueurs jour après jour.

Cependant, la communauté est toujours impatiente de découvrir la prochaine étape. Et naturellement, tous les regards sont désormais tournés vers la mise à jour de mi-saison.

Bien que cette mise à jour soit encore assez éloignée, quelques détails ont déjà été confirmés.

Découvrez alors notre récapitulatif de ce qui arrive dans la Saison 1 Rechargée de Modern Warfare 3.

Activision La feuille de route complète de la saison 1 montre qu’il y a beaucoup de choses à venir pour la MAJ Rechargée.

Date de début de la Saison 1 Rechargée de Modern Warfare 3

La Saison 1 Rechargée de Modern Warfare 3 est prévue pour le mercredi 17 janvier 2024. Nous le savons grâce au Passe de Combat de la Saison 1 qui présente un secteur “Classifié” dont le contenu sera révélé à cette date précise.

Cela correspond à peu près au milieu de la saison complète, donnant aux joueurs quelques semaines pour voir et faire tout ce que la mise à jour Rechargée a à offrir avant que la Saison 2 ne prenne le relais.

Les nouveautés de la Saison 1 Rechargée de Modern Warfare 3

Au moins deux nouvelles armes vont arriver à l’occasion de la Saison 1 Rechargée de Modern Warfare 3

Bien que non explicitement confirmées pour la Saison 1 Rechargée, deux nouvelles armes ont été listées comme des ajouts “En Saison” sur la feuille de route de la Saison 1. Ainsi, nous pouvons nous attendre à voir la mitraillette HRM-9 et la mitrailleuse TAQ Evolvere dans le jeu autour de cette période.

La carte Rio va faire ses débuts dans la Saison 1 Rechargée

Nous savons avec certitude que la mise à jour de la Saison 1 Rechargée comprendra une toute nouvelle carte multijoueur conçue pour les modes traditionnels en 6 contre 6. Alors que MW3 a été construit autour des cartes de MW2 de 2009, cet ajout sera la première carte originale ajoutée au jeu.

Activision La carte Rio arrive bientôt sur MW3.

Le mode Ranked Play arrive enfin dans la Saison 1 Rechargée

Après des semaines d’attente, le mode Ranked est officiellement prévu pour le lancement de la mise à jour Saison 1 Rechargée. Comme d’habitude, c’est ici que les joueurs les plus dévoués mettront leurs compétences à l’épreuve dans des parties de plus en plus difficiles alors qu’ils grimpent à travers les différentes Divisions.

Cinq autres modes de jeu sont également prévus pour cette mise à jour. Vortex, Santa’s Slayground, Infecté, Headquarters, et Escarmouche par équipe sont tous listés pour le milieu de la saison, faisant de la mise à jour Rechargée leur cible la plus probable.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la Saison 1 Rechargée de Modern Warfare 3. Comme toujours, nous vous tiendrons informés de tous les derniers détails ici même.

