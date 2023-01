Comment fonctionne l’atout Œil de lynx sur Warzone 2 ?

Au cours de la Saison 1 Rechargée, les joueurs de Warzone 2 ont réalisé à quel point l’atout Œil de lynx peut être puissant, mais avec le récent correctif concernant les atouts ultimes beaucoup se demandent s’il fonctionne correctement. Voici ce qu’il en est.

Warzone 2 offre aux joueurs beaucoup d’options en ce qui concerne leurs classes, car non seulement ils ont le choix entre une pléthore d’armes diverses et variées, mais ils peuvent également choisir un ensemble d’atouts qui convient à leur style de jeu.

Si le choix des armes est un peu plus rapide pour les joueurs, car les plus populaires sont généralement celles qui dominent la méta, le choix d’un pack d’atouts peut être plus difficile. D’autant plus que les joueurs étaient habitués à devoir choisir 3 atouts distincts et non pas un pack en regroupant 4.

L’article continue après la publicité

La plupart du temps le choix dépend donc de l’atout ultime du pack, cet atout étant supposé être le plus puissant. C’est ainsi que grâce à Œil de lynx, le pack Reconnaissance s’est très vite fait une place dans Warzone 2, mais comment fonctionne-t-il ?

L’atout Œil de lynx dans Warzone 2 permet aux joueurs de voir la position d’un joueur adverse et la direction vers laquelle ils vont.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Activision Le pack Reconnaissance de Warzone 2

La raison principale pour laquelle cet atout est si fort est qu’il fonctionne chaque fois que quelqu’un dans le lobby utilise un drone. Bien que vous n’obtiendrez pas la trajectoire complète du drone, vous obtiendrez quelques pings, qui montrent également la direction vers laquelle les ennemis sont orientés, ce qui est un coup de pouce non négligeable.

L’article continue après la publicité

Un atout un peu trop fort ?

Raven Software a officiellement corrigé le bug des atouts ultimes dans Warzone 2, qui les empêchait de fonctionner comme prévu.

Alors que les joueurs ne parvenaient pas toujours à profiter de l’atout ultime désormais ils peuvent ressentir tous les effets d’Œil de lynx. Maintenant que l’atout fonctionne parfaitement, de nombreuses voix se sont élevées appelant à son nerf.