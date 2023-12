Des atouts puissants bientôt équipés par défaut dans Warzone : les joueurs sont fous de joie

L’intégration de MW3 à Warzone est prêt pour la Saison 1, et l’un des changements majeurs est le nouvel ensemble de atouts qui va révolutionner le battle royale.

Le 6 décembre, Warzone se prépare à une refonte massive alors que la Saison 1 de MW3 apporte son intégration au battle royale.

La mise à jour prévoit non seulement d’apporter de nouvelles armes et Urzikstan, mais aussi une variété de changements de gameplay, allant des mouvements aux changements de Qualité de Vie. L’un des changements QdV les plus importants à venir est le nouvel ensemble par défaut d’Atouts.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dès le lancement de la saison 1 de Warzone, chaque joueur bénéficiera par défaut des avantages d’Atouts suivants :

Pads Tactiques

Gants Commando

Gants Quick-Grip

Bottes d’Escalade

Surarmement (Overkill)

Chaque joueur bénéficiera des effets de ces Atouts, rendant leurs mouvements plus rapides et fluides, leur permettant de changer d’armes plus rapidement, de recharger en courant, et de porter également deux armes principales par défaut.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

C’est un changement énorme, car les joueurs de Warzone n’auront plus besoin de deux loadouts pour transporter leurs deux armes principales favorites avec Ghost. Cela ouvre également le méta des Atouts, car des Atouts cruciaux comme Surchargement (Overkill) sont actifs par défaut, offrant l’opportunité de choisir un autre Atout.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs semblent aussi apprécier le changement, comme le montre un commentaire sous le post de CharlieIntel : « C’est incroyable, p****n », tandis qu’un autre dit : « Encore une victoire, littéralement ».

En plus de ce changement, de nouveaux Atouts arrivent dans Warzone, ainsi que certains favoris qui font leur retour.

Les joueurs de Warzone auront leur première expérience de ce changement « énorme » le 6 décembre, mais en attendant, découvrez toutes les cartes qui seront disponibles dans le battle royale.