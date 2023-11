EXCLUSIF : Un leak révèle que Call of Duty 2024 sera un Black Ops et il se déroulera pendant la Guerre du Golfe

Une fuite concernant Call of Duty 2024 a révélé que le prochain opus de CoD sera un Black Ops et qu’il se déroulera pendant la Guerre du Golfe. Voici toutes les informations disponibles.

Modern Warfare 3 est à peine sorti que des informations au sujet du prochain opus de la franchise Call of Duty circulent déjà. Voici ce que l’on sait.

Sommaire

Call of Duty 2024 sera un Black Ops ?

Pour rappel, le leaker RalphsValve sur X/Twitter avait déjà rapporté, en juin dernier, que le prochain CoD serait un Black Ops et qu’il se déroulerait durant l’Opération Desert Storm, pendant la guerre du Golfe.

Le 22 novembre 2023, le média WindowsCentral révèle lui aussi que le prochain CoD rejoindra la longue lignée des Black Ops. Centré sur la CIA, il se déroulera bel et bien durant la Guerre du Golfe et examinera le rôle des États-Unis dans le conflit.

Call of Duty Black Ops 2024 sera certainement le dernier opus de la série Black Ops. Treyarch travaille actuellement sur son développement.

Vers un Black Ops “6” ?

Black Ops “6” est actuellement le nom utilisé en interne pour le désigner, mais son nom définitif n’a pas encore été décidé. Rappelons-nous que le dernier Call of Duty: Black Ops Guerre Froide n’avait pas de numérotation. Si l’on suit cette logique, le prochain jeu pourrait tout simplement s’appeler Call of Duty: Black Ops Guerre du Golfe.

Le nom de code Cerberus est lui aussi utilisé pour désigner le Call of Duty 2024, comme l’a déjà partagé Insider-Gaming.

La Guerre du Golfe comme point central de l’histoire

Call of Duty 2024 suivra une fois de plus des opérations militaires occidentales secrètes dans des scénarios en lien avec des conflits mondiaux. Black Ops “6” se déroulera pendant la Guerre du Golfe, premier conflit majeur entre l’Irak de Saddam Hussein et une coalition de militaires dirigée par les États-Unis. Le président américain George Bush senior et la Première ministre britannique Margret Thatcher ont déployé des troupes aux côtés de l’Égypte et de l’Arabie Saoudite en Irak après l’invasion du Koweït par le régime de Hussein, formant ainsi la plus grande coalition de militaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Largement télévisés, des conflits tels que l’opération Tempête du désert sont devenues notoires pour leurs couvertures médiatiques en direct, la guerre ayant également présenté certaines des plus grandes batailles de tanks jamais vues par l’Amérique, à une époque précédant la guerre des drones.

Le jeu explorera un récit nuancé de la Guerre du Golfe, avec une vision critique sur les différents participants au conflit.

Les technologies de combat militaires traditionnelles seront au cœur du gameplay de Black Ops “6”, contrairement aux technologies actuelles et futuristes vues dans Modern Warfare et certains autres titres récents de Call of Duty.

Le retour des modes Zombies et de cartes de la franchise Black Ops

Des fuites de fichiers semblent aussi indiquer le retour des modes Zombie avec des rounds. Black Ops “6” utilisera des cartes remasterisées d’anciennes entrées de Call of Duty Black Ops, telles que Grind et WMD, d’après Inside Gaming.

Bonus de Précommande et Accès anticipé

Toujours d’après WindowsCentral, Activision envisagerait des bonus de pré-commande pour Call of Duty Black Ops “6,” avec plusieurs jours pour le jeu de base, et peut-être même des semaines pour l’accès anticipé à certains modes.

Date de sortie de Call of Duty Black Ops “6”

Comme d’habitude, Call of Duty Black Ops “6” vise un lancement à la fin de l’automne ou au début de l’hiver 2024.

Voilà tout ce que l’on sait actuellement. Ces informations sont issues de fuites, elles sont donc à prendre avec des pincettes.

N’hésitez pas à suivre notre rubrique Call of Duty pour rester informé de toute l’actualité de la franchise, dont Black Ops “6” et Modern Warfare 3.

