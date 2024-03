Cette mitraillette Warzone avec des “dégâts insensés” domine après le nerf du HRM-9

Le créateur de contenu de Call of Duty, FaZe Swagg, pense avoir trouvé la nouvelle mitraillette à utiliser dans Warzone après le nerf important que le HRM-9 a subi.

La mise à jour du 19 mars de Warzone a introduit des changements assez intéressants dans le Goulag, ainsi que de gros nerfs pour certaines des mitraillettes les plus populaires du jeu.

Le HRM-9 et le RAM-9 ont été affaiblis dans cette mise à jour, laissant les joueurs se demander quelle mitraillette prendra la place au sommet de la méta, puisque les deux étaient auparavant considérées comme les meilleures options.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Heureusement, des créateurs de contenu tels que FaZe Swagg sont toujours à l’affût, et ce dernier a déjà donné son avis sur la nouvelle meilleure mitraillette méta suite à la récente MAJ.

L’arme que Swagg considère maintenant comme la meilleure mitraillette dans Warzone est l’AMR9. Il qualifie d’ailleurs sa classe AMR9 comme “vraiment, vraiment bonne et probablement la meilleure après la mise à jour.“

Si vous souhaitez utiliser cette arme et juger par vous-même son efficacité en partie, voici les accessoires que vous devez équiper.

Classe AMR9 de Swagg dans Warzone

Bouche : Compensateur réducteur de flash ZEHMN35

: Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 Lunette : Nydar Modèle 2023

: Nydar Modèle 2023 Accessoire canon : Garde-main FTAC MSP-98

: Garde-main FTAC MSP-98 Chargeur : Chargeur de 50 cartouches

: Chargeur de 50 cartouches Crosse : Crosse TA Venom

Cette classe AMR9 de FaZe Swagg est conçue pour le contrôle du recul et la stabilité, car la maniabilité et la vitesse de cette arme sont déjà excellentes. Des accessoires tels que le Compensateur réducteur de flash ZEHMN35, le Garde-main FTAC MSP-98 et la Crosse TA Venom vous aident à rester sur votre cible pour que vous touchiez tous vos tirs et obteniez un TTK rapide.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Swagg estime que l’AMR9 a des “dégâts insensés, avec un TTK qui est beaucoup trop rapide“.

Pour plus d’informations sur Warzone, assurez-vous également de consulter les meilleurs fusils d’assaut et snipers que vous pouvez utiliser actuellement dans le jeu, car ces deux catégories sont d’excellentes options à associer avec l’AMR9.