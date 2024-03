Patch note MAJ MW3 & Warzone du 19 mars : nerf RAM-9 et HRM-9, Goulag…

La mise à jour Warzone et Modern Warfare 3 du 19 mars apporte des améliorations aux mitraillettes RAM-9 et HRM-9, ainsi que des changements majeurs au Goulag réclamés par les fans.

La Saison 2 Rechargée de Warzone et Modern Warfare 3 est bel et bien en cours, après que la mise à jour de mi-saison ait apporté de nouvelles armes comme le SOA Subverter et le Soulrender, ainsi que des crossovers avec Warhammer 40K et Dune.

Mais ce n’est pas tout, puisque les développeurs publient régulièrement de nouvelles mises à jour afin d’améliorer le gameplay et maintenir l’équilibre du jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La dernière en date est arrivée le 19 mars, apportant des modifications importantes sur certaines mitraillettes ainsi que des changements majeurs dans le Goulag.

Mais sans plus attendre, découvrez le contenu complet de cette mise à jour.

Sommaire

Patch note MAJ MW3 & Warzone du 19 mars

MW3

Global

Amélioration de la visibilité à travers le verre du bouclier antiémeute

Correction d’un problème graphique sur les mains du skin d’opérateur Sœur de bataille.

Corrections de bugs

Dans le menu de filtre de jeu rapide, le widget des cartes affichera désormais uniquement les cartes disponibles dans les modes sélectionnés.

Les défis de déblocage d’opérateurs afficheront désormais correctement les exigences.

Suppression des cartes de visite de Modern Warfare 2 verrouillées et inaccessibles du menu de personnalisation.

Compléter un défi hebdomadaire n’affichera plus de notification vide.

En partie privée, le HUD ne disparaîtra plus pendant la phase d’escorte de l’opération Tin Man.

Modes

Juggermosh Les Juggernauts ne sont plus immunisés contre l’équipement tactique suivant : Grenade paralysante, Grenade flash ou Charge électrique. Correction d’un glitch permettant aux joueurs d’équiper des classes personnalisées. Entrer dans l’eau ne provoquera plus la perte de fonctionnalité de l’arme du joueur.



Armes et accessoires

Mêlée Soulrender Les joueurs ne subiront plus de délai après avoir lancé un équipement ou échangé le Soulrender.



Stabilité

Ajout de divers correctifs de crash et de stabilité.

Warzone

Armes

Mitraillettes RAM-9 Dégâts à distance proche-moyenne diminués à 24, au lieu de 27. Dégâts moyens diminués à 22, au lieu de 24. HRM-9 Portée des dégâts max diminuée à 11,30 mètres, au lieu de 12,95.



Mêlée Soulrender Les joueurs ne subiront plus de délai après avoir lancé un équipement ou échangé le Soulrender.



Gameplay

Goulag Le Gulag à vision nocturne a été désactivé. Les accessoires Laser ont été retirés et remplacés dans les classes du Goulag.



Corrections de bugs