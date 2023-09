Call of Duty 2025 pourrait faire revenir les cartes de Black Ops 2

Selon des fuites, Call of Duty 2025 pourrait faire revenir des cartes remastérisées du mythique Black Ops 2, dans un style similaire à celui de Modern Warfare 3 en 2023, qui propose toutes les cartes de Modern Warfare 2 (2009) dans leur version remastérisée.

En 2023, Sledgehammer Games a lancé Modern Warfare 3, la suite de Modern Warfare 2 de 2022 développé par Infinity Ward, mais avec d’importantes modifications de gameplay et le plus intéressant pour les joueurs, les 16 cartes de MW2 (2009) entièrement remastérisées et modernisées.

Après avoir constaté l’accueil incroyable réservé à cette annonce par la communauté de Call of Duty, il semble que l’idée pourrait être reprise pour le prochain jeu de Treyarch en 2025, selon de nouvelles fuites.

Des cartes remastérisées de BO2 pour le prochain CoD ?

Selon le leaker fiable El Bobberto (également connu sous le nom de BobNetwork), ce plan pourrait être en cours pour la sortie de Call of Duty en 2025, faisant suite au lancement de Treyarch en 2024. Dans un tweet publié tard le 10 septembre, il a déclaré : “Cela risque fort de changer dans les deux prochaines années, mais COD 2025 semble suivre la même voie que MW3, mais pour le titre de 2024 de Treyarch, en proposant des remasters de cartes de BO2“.

Bien sûr, tout cela pourrait changer d’ici la sortie prévue du jeu et cela pourrait dépendre du succès de MW3 et de l’accueil réservé aux cartes remastérisées.

Le jeu Black Ops 2 proposait 14 cartes au lancement avec notamment :

Ce jeu ne sortirait pas avant novembre 2025 environ, et avec deux nouveaux Call of Duty et de nombreuses décisions à prendre d’ici là, il est impossible de prévoir à quoi ressemblera finalement le jeu, ou même qui le développerait si cela devait se produire.