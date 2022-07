Call of Duty 2024 : studio, moteur, leaks et plus

Modern Warfare 2 a beau être sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines, de multiples fuites entourent déjà Call of Duty 2024. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface jusqu’à présent à son sujet.

Depuis 2005, chaque année la communauté Call of Duty a droit à une nouvelle itération supposée apporter un second souffle à la franchise, mais cela pourrait bientôt être de l’histoire ancienne. Selon toute vraisemblance, il n’y aura pas de nouvel opus de Call of Duty en 2023.

Autant dire que les développeurs sont plus que jamais sous pression avec Modern Warfare 2 qui devra réussir à stimuler l’engouement de la communauté Call of Duty jusqu’en 2024 et le Call of Duty de 2024 qui devra quant à lui valoir cette attente …

Bien que l’échéance soit encore lointaine, des fuites ont d’ores et déjà commencé à apparaître sur la toile au sujet de Call of Duty 2024, qui devrait être le prochain opus de la série Black Ops.

Même si rien n’a été officiellement annoncé à ce jour, il est pratiquement sûr et certain que Treyarch sera à la barre pour Call of Duty 2024. Ce serait l’issue la plus logique étant donné qu’il devrait s’agir du prochain titre de la série Black Ops. Comme si cela ne suffisait pas, de multiples fuites appuyant cette théorie sont d’ores et déjà apparues.

