La bêta de Modern Warfare 2 devrait finalement arriver plus tard que prévu

Alors que les joueurs attendent avec impatience le moment où ils vont mettre la main sur Modern Warfare 2, une fuite vient de révéler que la bêta du jeu devrait finalement se faire attendre encore un petit moment.

Si la sortie de Modern Warfare 2 se rapproche un peu plus chaque jour, les fans salivent déjà du moment où ils vont avoir l’occasion d’essayer ce nouvel opus qui s’annonce très prometteur.

Et si une partie de l’engouement peut être attribuée à l’impact inévitable du jeu sur Warzone, la partie multijoueur classique du jeu a également fait l’objet d’une grande attention de la part des joueurs.

Cependant, alors que les fans s’attendaient initialement à ce que leur premier aperçu du jeu arrive en août par le biais de la bêta, selon une nouvelle fuite, celle-ci devrait finalement se faire attendre quelques semaines de plus.

Selon un nouveau rapport de RalphsValve, la bêta de Modern Warfare 2 ne pourrait pas arriver avant fin septembre, soit un mois seulement avant sa date de sortie prévue pour le 28 octobre.

Et si le calendrier s’avère correct, les joueurs PlayStation auront une semaine d’avance pour découvrir la bêta avant que celle-ci ne soit ouverte sur toutes les plateformes.

Voici le plan complet des dates de la bêta de MW2 selon la fuite :

The #ModernWarfare2 beta date will reportedly be in mid-September (starting around September 16, per the leaks) with PlayStation getting first access. (Info via @RalphsValve) pic.twitter.com/YhHLewAebM

— CharlieIntel (@charlieINTEL) July 4, 2022