Call of Duty 2024 : L’époque du prochain Black Ops intrigue

Un leak prétend avoir trouvé des fichiers de Call of Duty 2024 qui indiquent l’époque et le lieu du prochain jeu de Treyarch.

Si vous êtes un fan de la franchise Call of Duty, vous avez de quoi être excité en ce moment avec de nombreux projets en cours dont Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 à la fin de cette année, et bien plus encore comme Warzone Mobile par exemple.

Malheureusement, 2023 sera la première année depuis le début des années 2000 qu’aucun jeu principal de Call of Duty sortira mais le prochain bijou de Treyarch devrait arriver pour l’année 2024 et les premiers détails commencent déjà à fuiter.

Seulement quelques jours après la fuite de plusieurs captures d’écrans trouvées dans les fichiers de Warzone Mobile, un nouveau leak a fait surface, prétendant connaître de nombreux paramètres du jeu.

C’est RealiityUK, un mineur de données de Call of Duty, qui a trouvé des fichiers nommés “t10_usa_mogadishu”. Depuis, son compte a été suspendu.

Ceci a tout de même fait réfléchir de nombreux fans qui ont fait le rapprochement avec la Bataille de Mogadiscio qui s’est déroulée en Somalie en 1993. Ce pourrait donc être le premier indice qui pointerait que le prochain jeu de Treyarch se déroulerait dans les années 90.

References to “Mogadishu” found in files for Treyarch’s 2024 CoD title.

*could* likely be referring to the battle of Mogadishu which was in the 90s 👀 https://t.co/UCrHxFsGrM

— MW2 OG (@TheMW2Ghost) July 3, 2022