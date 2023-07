Activision confirme que le nombre de joueurs CoD a de nouveau chuté

Alors que Modern Warfare 2 et Warzone 2 continuent de subir une baisse du nombre de joueurs, Call of Duty: Mobile a quant à lui discrètement pris le dessus.

Si la saison 3 visait à insuffler un peu de vie à Warzone 2 avec l’introduction du mode Ranked, le nombre de joueurs a cependant chuté de plus de 17 000 joueurs sur Steam en mai.

La baisse de 20% des utilisateurs actifs sur le Battle Royale ne concerne que Steam et non toutes les autres plateformes, mais elles indiquent généralement la tendance générale. Selon SteamCharts, la saison 4 a légèrement boosté les chiffres du jeu en juin, mais pas suffisamment pour stopper le déclin.

Et dans leur rapport trimestriel du 19 juillet, Activision a confirmé que l’incapacité de Call of Duty à retenir les joueurs va au-delà de la plateforme PC.

Call of Duty: Mobile surpasse MW2 et Warzone 2

Le 19 juillet, CharlieIntel a déclaré : “Malgré des revenus plus élevés pour Activision au T2 par rapport au T1, le nombre de joueurs actifs mensuels d’Activision a chuté au T2 à 92M (contre 98M au T1).”

Cela signifie qu’environ six millions de joueurs ont abandonné MW2 et Warzone 2 entre mars et juin.

Activision a déclaré : “Call of Duty approche de son 20e anniversaire en octobre avec environ 90 millions de joueurs mensuels, avec plus de la moitié de toutes les interactions sur la plateforme mobile.“

COD Mobile a généré plus de 3 milliards de dollars de revenus depuis son lancement en octobre 2019, et Activision Blizzard gagne désormais plus d’argent sur mobile que sur PC et consoles.

Activision a rapporté que COD Mobile a généré 1,9 milliard de dollars au cours des six premiers mois de 2023, contre 1,25 milliard de dollars sur PC et 1,29 milliard de dollars sur consoles.

Call of Duty: Warzone Mobile pourrait donc capitaliser sur cet élan. De plus, ce Battle Royale mobile va réintroduire la carte préférée des fans, Verdansk, et des rumeurs suggèrent que Rebirth Island pourrait également faire son apparition.

Il sera intéressant de voir l’évolution du nombre de joueurs au cours des prochains mois et notamment lors de la sortie à venir de Modern Warfare 3.