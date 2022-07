Activision bannit un trophée de Call of Duty League pour une raison étrange

La franchise New York Subliners a créé son propre trophée pour le Major IV qui se déroule chez eux mais il a été interdit par la Call of Duty League.

Au cours de la saison 2022 de la Call of Duty League, la ligue a refusé de donner ses propres trophées. Pour les quatre tournois majeurs qui se sont déroulés au Texas, dans le Minnesota, à Toronto et à New York, les hôtes de l’événement ont toujours créé leur propre trophée s’ils en voulaient un pour l’équipe gagnante.

Il n’y a pas eu de trophée pour le premier événement mais il y a eu un bouclier nordique pour le deuxième et une couronne pour le troisième. Et alors que le trophée du Major IV à New York vient d’être révélé par l’équipe Subliners où joue notre français HyDra, Activision a déjà décidé de le bannir pour une raison plutôt étrange.

Presenting the trophy for Major IV in all its glory. 🗽🏆 Who's taking it home?#NYSL | #CDL2022 pic.twitter.com/JVXwtnHNZS — NYSL | Major IV #KINGSWEEKEND (@Subliners) July 13, 2022

“Nous vous présentons le trophée pour le Major IV, dans toute sa gloire. Qui le ramènera à la maison ?”

Ce tweet date donc du 13 juillet en fin de matinée, mais quelques heures plus tard à peine, un membre de la direction de la franchise de New York a déclaré que la Call of Duty League avait rejeté le trophée.

League rejected our trophy, said it was too gruesome. — NYXL Lucero (@TheMattLucero) July 13, 2022

“La ligue a rejeté notre trophée, ils ont dit qu’il était trop macabre.”

C’est une décision vraiment surprenante étant donné que Call of Duty est un jeu interdit aux moins de 18 ans et que la Call of Duty League est très clairement destinée à un public adulte. Cela a donc fait beaucoup parler lors de ces derniers jours, alors les vainqueurs du Major IV n’auront malheureusement pas de trophée à brandir.

Le trophée était plutôt original et sortait clairement de l’ordinaire, mais il ne sera malheureusement jamais utilisé, à moins que New York Subliners décide d’en faire autre chose.