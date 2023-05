Tous les joueurs et équipes ayant remporté un Call of Duty World Championship

Le week-end du Call of Duty League Championship 2023 approche à grands pas, et quatre nouveaux joueurs auront bientôt la chance d’inscrire leur nom dans l’histoire de l’esport CoD.

Tout a changé pour les fans de Call of Duty après les CWL Championships de 2019 lorsque l’esport a adopté un modèle de franchise qui a vu 12 équipes acquérir une place dans la toute nouvelle Call of Duty League.

Depuis lors, le spectacle de fin d’année a connu plusieurs formats et versions différentes, mais une chose est restée constante : chaque joueur de la CDL veut mettre la main sur ce mythique trophée et ces bagues de championnat.

Il y a eu jusqu’à présent 11 événements célébrant les CoD Champs remontant à Black Ops 2 en 2013 lorsque Karma, KiLLa, Parasite et Mirx ont dominé la compétition et sont devenus des légendes de CoD.

Bien que ces joueurs soient depuis longtemps à la retraite, une nouvelle génération de joueurs a rejoint ce club très fermé des champions du monde de Call of Duty.

Tous les joueurs qui ont remporté un CoD Champ

Commençons d’abord par tous les joueurs qui ont remporté un CoD Champ. Au total, 30 joueurs ont obtenu une bague, et neuf légendes ont plusieurs titres à leur actif. Karma, Crimsix, et Clayster mènent les débats, ayant remporté trois championnats du monde chacun.

Simp, aBeZy, et Arcitys sont les seuls joueurs encore actifs avec plusieurs bagues de champion du monde, ayant gagné à la fois dans la même équipe.

Mais sans plus tarder, voici tous les joueurs qui ont remporté un CoD Champ.

Call of Duty League Crimsix est l’un des meilleurs joueurs de Call of Duty de tous les temps.

Joueurs à la retraite

Karma (3)

Crimsix (3)

ACHES (2)

JKap (2)

Apathy (2)

KiLLa

MiRx

TeePee

Crowder

John

Scump

FormaL

SiLLY

Prestinni

Call of Duty League Clayster est encore l’un des derniers vétérans de CoD encore en activité.

Joueurs actifs

Clayser (3)

Simp (2)

aBeZy (2)

Arcitys (2)

Huke

Shotzzy

iLLeY

Cellium

Octane

Envoy

Kenny

Drazah

Assault

SlasheR

Attach

Parasite

Qui manque à l’appel ?

Il n’y a pas beaucoup d’absences remarquables dans cette liste, étant donné que la grande majorité des grands noms ont, à un moment donné, remporté un championnat.

Il y a cependant plusieurs joueurs de haut niveau qui n’ont pas réussi à remporter de CoD Champs, qui sont à la fois à la retraite et actifs. Des noms comme Nadeshot, ZooMaa, Dashy, et Gunless manquent notamment à l’appel.

Toutes les équipes qui ont remporté un CoD Champ

Call of Duty League La dernière équipe à avoir remporté un CoD Champ est LA Thieves.

Il y a eu deux dynasties bien distinctes dans l’histoire de CoD, mais aucune équipe n’a jamais remporté deux CoD Champs de suite. ACHES, TeePee, Crimsix, aux côtés de Clayster, et finalement Karma, ont formé la première dynastie dans l’esport de Call of Duty sous les bannières de CompLexity et Evil Geniuses.

Ce groupe a remporté 13 tournois offline en deux ans et a terminé 16 fois dans le top quatre. Puis sur une autre période de deux ans, OpTic Gaming, avec les figures emblématiques Scump, FormaL, et Crimsix, aux côtés de Nadeshot et Karma pour de brèves périodes, a remporté 18 tournois offline et s’est placé dans le top quatre 28 fois.

Malgré ces runs dominants, ces deux dynasties n’ont cependant remporté qu’un seul CoD Champ.

Mais sans plus attendre, voici un récapitulatif année par année de chaque équipe vainqueur du CoD Champ.