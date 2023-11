Les joueurs de Baldur’s Gate 3 détestent ce personnage « hypocrite » avec Sombres Pulsions

Alors que tous les compagnons de Baldur’s Gate 3 ont leurs propres luttes avec les divinités dans leur histoire, il y en a un que les fans jugent tout simplement « hypocrite ». Voici ce dont la communauté de Baldur’s Gate 3 parle.

Baldur’s Gate 3 se concentre sur l’immersion des joueurs dans l’histoire complexe qui décide du destin de Faerun. Cela est particulièrement vrai lorsqu’on choisit de jouer en tant que Sombres Pulsions, un personnage qui est confronté à ses impulsions meurtrières tout au long de l’histoire.

Mais Sombres Pulsions n’est pas le seul personnage qui doit constamment se demander s’il veut suivre le chemin macabre que sa divinité lui dicte. La plupart des compagnons de Baldur’s Gate 3 avaient déjà affronté une sorte de force surnaturelle avant d’être enlevés par les Illithids. C’est pourquoi les fans pensent qu’ils devraient au moins être compatissants envers ce que Sombres Pulsions traverse.

Cependant, les fans soulignent qu’il y a un personnage favori des fans qui est tout simplement hypocrite dans ses dialogues. Gardez à l’esprit qu’il y aura des spoilers à venir puisque les fans de Baldur’s Gate 3 discutent de certaines interactions qui se produisent plus tard dans le jeu.

Les fans de Baldur’s Gate 3 sont agacés par les interactions d’Ombrecœur après qu’elle devienne une Sombre Justicière

L’utilisateur Reddit u/Sirens_Call1031 a lancé une discussion à ce sujet. Il dit : « J’ai fini par faire un parcours Sombres Pulsions maléfique et Ombrecœur est plus qu’hyprocrite. Elle me juge pour avoir tué au nom de Bhaal, mais elle a tué un ange pour devenir une Sombre Justicière ».

Lorsque les joueurs rencontrent Ombrecœur pour la première fois, elle prétend être une Clerc dévouée à Shar, une divinité des ténèbres, de la nuit, de la perte et de l’oubli. Elle ne se souvient pas bien de son passé, mais elle est sûre qu’elle a toujours voulu être une « Sombre Justicière », l’un des soldats d’élite de Shar.

Au cours de l’Acte 2, Ombrecœur a l’option d’en devenir une. Cette religion de type sectaire encourage généralement des actions douteuses similaires à celles que la principale divinité de Sombres Pulsions les pousse à faire. « Elle a dit que j’étais fou d’être l’élu de Bhaal, mais elle, elle suit aveuglément la Déesse de la Perte et c’est pas génial non plus », a commenté l’OP.

« J’adorerais qu’ils ajoutent un dialogue d’argumentation aller-retour avec elle pour ce scénario. Sombres Pulsions devrait totalement pouvoir la traiter d’hypocrite si les événements XYZ se sont déjà produits dans votre jeu », a ajouté un autre utilisateur, « Deux élus de dieux se chamaillant entre eux, c’est déjà le scénario de nos grands méchants de l’acte 3, après tout lol ».

Bien que la plupart des fans soient d’accord sur le fait que la boussole morale d’Ombrecœur est l’un des points principaux de son personnage, certains sont frustrés par son comportement « agaçant et critique » lorsqu’ils jouent en tant que Sombres Pulsions dans Baldur’s Gate 3.

« Elle n’a aucune raison de vous encourager dans votre massacre, car cela ne correspond pas à sa raison de tuer. Elle me donne mal à la tête à moi aussi, je pense qu’elle est censée le faire, surtout après être devenue une Sombre Justicière à part entière », a commenté un joueur.

Et c’est pourquoi les fans de Sombres Pulsions de Baldur’s Gate 3 sont agacés par Ombrecœur durant leur parcours. Si vous voulez en savoir plus sur le RPG de Larian Studios, vous pouvez découvrir ces tactiques de furtivité inédites et le mod qui rend les joueurs de Baldur’s Gate 3 fous de rage.

