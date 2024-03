Les joueurs de Baldur’s Gate 3 classent les personnages du plus au moins stupide

Baldur’s Gate 3 compte de nombreux personnages, et tous ne brillent pas par leur intelligence ou leur capacité d’interaction. De ce fait, les joueurs ont désigné les 10 personnages les plus stupides du jeu.

La discussion autour de ce sujet a été initiée par un utilisateur de Reddit qui a posté une image avec le titre « Top 10 des personnages les plus stupides de BG3, une liste définitive. » Sans trop dévoiler la liste, il y a pas mal de personnages adorés des fans présentés ici, y compris Ombrecœur et Wyll.

Naturellement, une liste comme celle-ci est destinée à attirer l’attention puisque les fans ont des opinions sur les entrées ainsi que sur celles qui ont été omises dans la capture d’écran. Un fan a commenté : « Mon Wyll a disparu après que je l’ai recruté et il n’est jamais revenu plus tard. Quand Mizora a fait son truc avec lui, il est juste apparu de nulle part complètement nu, a récupéré ses cornes et a disparu à nouveau, lol. »

Un autre utilisateur a ajouté : « Aradin donne vraiment l’impression d’être au summum du “Il est stupide ?” ». Un utilisateur a également commenté : « L’Escouade Suicide Gondienne pourrait occuper les 10 positions. » Enfin, un joueur a également suggéré : « Kagha mérite sa propre entrée. Elle travaillait avec les druides de l’ombre pour renverser le bosquet et elle peut être convaincue de se retourner contre eux en 20 secondes de dialogue. »

D’après les commentaires des joueurs, il y a peu de désaccord sur le contenu de la liste. Plutôt, ils avaient des opinions sur des personnages qui méritaient également d’y figurer, en plus de ceux déjà mentionnés. Quoi qu’il en soit, on peut affirmer que les utilisateurs ont pris la liste assez à la légère et qu’elle était plus humoristique que critique.

