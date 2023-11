Des joueurs de Baldur’s Gate 3 « fous de rage » à cause de mods esthétiques

Plusieurs joueurs de Baldur’s Gate 3 ont critiqué les mods du jeu qui tentent de rendre les membres du groupe plus « conventionnellement beaux », disant que cela les rend « fous de rages ».

Les personnages qui peuvent composer votre groupe dans Baldur’s Gate 3 sont indéniablement le principal atout du jeu. Leurs designs uniques, leurs performances impressionnantes et leur écriture réaliste font de personnages comme Astarion et Ombrecœur de véritables icônes, tout comme des PNJs tels que Alfira.

Considérant la popularité de ces personnages, il est naturel que les joueurs soient sur la défensive concernant leurs looks et leurs histoires, surtout lorsque des aspects tels que la race ou la classe d’un personnage jouent un rôle important dans leur histoire personnelle et leur comportement. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait si Lae’zel n’était pas Githyanki, ou si Astarion n’était pas une progéniture de vampire ?

C’est pourquoi certains mods, conçus pour changer l’apparence des personnages (généralement les femmes), suscitent tant de haine dans la communauté. Ce qui n’aide pas est le fait que beaucoup de ces mods altèrent des traits de caractère très reconnaissables.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 critiquent un mod qui change les visages des membres du groupe

Un exemple de mod qui a offensé les joueurs a récemment fait surface sur le subreddit de Baldur’s Gate 3, car les traits arrogants de drow de Minthara ont été remplacés par un look plus docile et « conventionnellement attirant ».

Nous avons également vu des exemples où la structure faciale Githyanki de Lae’zel a été remodelée pour lui donner un nez plus humain.

Les réactions des joueurs à ces changements ont été majoritairement négatifs, avec des commentaires comme le suivant : « Des mods comme ça, ça me rend fou de rage ».

« Au bout du compte, ça m’est égal si les gens utilisent ces mods. C’est leur jeu. Peu importe. Mais à chaque fois que je le vois, je tremble. En mode, ‘Qu’ont-ils fait de toi ?’ »

Un autre joueur a comparé le mod à une retouche de visage de K-pop, en disant : « Minthara est déjà magnifique. Je déteste vraiment ces mods insta-baddie pour les compagnons et je ne changerai pour rien au monde leurs traits uniques ».

