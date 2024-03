Les joueurs de Baldur’s Gate 3 changent d’avis sur un personnage après un moment hilarant

La communauté de Baldur’s Gate 3 révise son opinion sur l’un des compagnons les moins populaires du jeu après avoir découvert de superbes interactions.

Tous les compagnons dans Baldur’s Gate 3 ne sont pas créés égaux. Pour chaque Astarion et Shadowheart instantanément aimés par la communauté, il y a quelques PNJ qui ont été laissés pour compte, et aucun n’a autant chuté que Halsin.

Le druide a toujours eu du mal avec sa popularité, malgré le fait qu’il joue un grand rôle dans la vie du camp. Son manque de quête captivante au-delà de l’Acte 2, combiné à des approches romantiques étranges, signifie qu’il n’a jamais vraiment eu le traitement de star de certains autres compagnons dans le jeu. Il est même arrivé un moment où les joueurs souhaitaient qu’il soit remplacé par Alfira, un PNJ très apprécié des fans.

Cependant, il y a bien plus en lui que ce qui saute aux yeux, et dans l’Acte 2, Halsin prend vraiment son envol pour s’occuper de la malédiction de l’ombre. C’est ici que ses interactions avec le reste de la distribution deviennent intéressantes, et certaines d’entre elles ont amené les joueurs à se demander si Halsin a été mal jugé lors de la sortie initiale du jeu.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 pensent qu’ils ont peut-être été trop durs avec Halsin

Un joueur a posté sur le subreddit de Baldur’s Gate 3, admettant que : « peut-être que j’ai jugé Halsin trop sévèrement », montrant une interaction qu’il a avec Shadowheart dans l’Acte 2 lorsqu’il discute de la malédiction de l’ombre avec elle.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 font beaucoup d’excuses pour les femmes moralement ambiguës, mais c’était l’une des rares occasions où la communauté s’est rangée contre Shadowheart, avec de nombreux joueurs critiquant son agressivité.

Un joueur dans les réponses a dit : « La réaction de Halsin était si modérée par rapport à ce qu’il devait probablement ressentir, honnêtement, j’aurais pris Tavern Brawler pour la frapper avec la chancla pour ça. »

Un autre a dit : « Au début, je pensais qu’elle faisait une blague pour essayer d’alléger l’ambiance, c’est pourquoi j’ai trouvé étrange que Halsin lui dise essentiellement de se taire. Quand j’ai réalisé qu’elle se moquait de lui et de tous les décès à cet endroit, j’ai vu à quel point Halsin est absolument maître de lui. »

