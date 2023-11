Un moment d’humour inattendu avec un employé de banque dans Baldur’s Gate 3

Un joueur de Baldur’s Gate 3 s’est fait sévèrement griller par un simple employé de banque dans un dialogue amusant et souvent ignoré.

L’un des meilleurs aspects de Baldur’s Gate 3 est sa versatilité. Comme beaucoup l’ont découvert, peu importe ce que vous faites dans le jeu, cela a généralement été prévu, et il y a typiquement une action, une cinématique ou une option de dialogue pour cela.

Cela s’est vérifié une fois de plus par un joueur, qui, en tant que Sombres Pulsions, a tenté d’ouvrir un compte dans la banque de Baldur’s Gate. Ce qui s’est ensuivi fut un retournement de situation hilarant et choquant, menant le personnage à se faire brutalement griller par le simple employé de banque.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 choqués après que Sombres Pulsions se soit fait brutalement griller par un employé de banque

Larian Studios

Partageant son expérience sur Reddit, un utilisateur a révélé que son « Sombres Pulsions s’est fait massacrer par un employé de banque ». Sur les images, on peut voir Sombres Pulsions qui tente d’ouvrir un compte en utilisant son « grand domaine » comme garantie. Une fois plus de détails donnés sur le domaine, l’employé explique « que c’est mignon » et fait épeler le « temple de Bhaal » au personnage.

Fidèle à sa fonction, l’employé demande rapidement si le personnage « paie ses taxes de manoir », puisque celui-ci n’était pas enregistré dans les recensements. Cependant, le commentaire brutal est venu quand il a demandé : « Ou peut-être qu’il n’est pas assez estimé pour être au-dessus du seuil autorisé » suggérant que Sombres Pulsions n’était ni assez puissant ni assez riche pour ouvrir un compte.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et ce n’est pas tout, car Sombres Pulsions explique alors que presque toute la ville appartient à son ‘Père’, ce à quoi l’employé a répondu : « Alors pourquoi ne pas apporter l’argent pour le compte ? Papa ne vous a pas encore donné votre argent de poche ? ».

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le ‘Père’ en question est Bhaal, et Baldur’s Gate est souvent appelée la Cité du Meurtre.

Naturellement, de nombreux fans ont trouvé l’interaction amusante, l’un d’entre eux s’exclamant « C’est légitimement le dialogue le plus drôle de tout le jeu et je ne savais jamais qu’il était possible ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres ont plaisanté en disant « Même les dieux les plus puissants s’effondrent devant le pouvoir du… capitalisme » ou ont demandé « Qui gagne ? Un demi-dieu, héritier du trône du concept du Meurtre ou un employé de banque ? ».

Il est clair que, même si le jeu est sorti depuis des mois, les joueurs de Baldur’s Gate 3 ne cesseront jamais de trouver des moments amusants cachés dans ce jeu.