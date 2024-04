De l’inefficacité à la maîtrise : Évaluation des méchants de Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 est peuplé de méchants inoubliables, allant des Trois Élus à des antagonistes surprenants et inattendus. Toutefois, leur niveau de compétence varie grandement.

Pour incarner un grand méchant dans un jeu tel que Baldur’s Gate 3, un minimum de compétence est requis — du moins, le pensait-on. Cependant, comme le démontrent certains personnages… particuliers, il est parfaitement possible d’être si inefficace dans ses méfaits qu’on devient plus un fardeau qu’une véritable menace.

Curieusement, ce phénomène est plutôt fréquent dans Baldur’s Gate 3, et même si le jeu présente de nombreux méchants, certains s’avèrent totalement superflus. C’est pourquoi nous avons évalué plusieurs des méchants de Baldur’s Gate 3, du moins compétent à celui qui maîtrise parfaitement le mal.

Larian Studios Orin dans Baldur’s Gate 3

10. L’Âme Éveillée Nere

Les Âmes Éveillées comptent parmi les antagonistes les plus dépourvus de sens dans Baldur’s Gate 3. Beaucoup d’entre eux ont été abruptement élevés à ce statut et sont complètement dépassés par leur rôle, ne sachant le manipuler que pour semer le mal, à l’image de l’Âme Éveillée Nere.

Au final, le comble de l’incompétence se manifeste quand une « puissante » Âme Éveillée se retrouve coincée dans une grotte. Cela constitue probablement l’élimination la plus facile du jeu, tant elle est insignifiante.

9. Orin

Orin est sans conteste la pire représentante des enfants gâtés par le népotisme. Elle est manifestement le membre le moins capable des Trois Élus, et lorsque les joueurs réalisent qu’elle n’était même pas destinée à obtenir son titre, tout s’éclaire.

Chaque mission qui lui est confiée se solde par un échec, chaque interaction la dépeint comme une psychopathe incontrôlable, et chaque combat qu’elle mène est un plaisir coupable pour le joueur qui parvient à la vaincre. Elle frôle le titre du pire méchant du jeu, si ce n’était pour une certaine incursion dans une grotte.

8. Malus Thorm

Folie et compétence sont rarement compatibles. En effet, lorsqu’un méchant est submergé par un degré de démence tel que celui de Malus Thorm, il est évident que toute notion de compétence a été abandonnée.

Il est si inefficace et impuissant que les joueurs peuvent facilement convaincre ses propres infirmières de le neutraliser sans qu’il puisse riposter. Toute compétence avait disparu bien avant la rouille de ses instruments chirurgicaux.

7. Balthazar

Balthazar aurait pu être bien plus formidable s’il n’avait pas été si soumis. Sa puissance est telle que même Raphaël le craint, mais cette force ne se manifeste pas autant qu’on pourrait l’espérer lorsqu’on le rencontre.

Bien qu’il soit plus maître de lui que Ketheric et Orin, même un Tav de moindre niveau peut le duper et le manipuler. Il est certes intelligent et compétent, mais pas suffisamment.

6. Ketheric Thorm

Tout véritable méchant ou héros agit avec réflexion et planification minutieuse. Les erreurs surviennent généralement lorsque le personnage concerné se laisse guider par l’impulsion ou l’émotion. Ils perdent leur sang-froid, s’engagent dans des combats perdus d’avance et provoquent souvent leur propre chute.

C’est précisément ce qui est arrivé à Ketheric, qui a sombré dans la folie après la perte de sa femme et d’Isobel. Cette démence démontre un manque flagrant de compétence et, sans Shar, il ne serait jamais aussi puissant qu’il l’est dans Baldur’s Gate 3.

5. Tatie Ethel

Tatie Ethel, à l’instar de Raphaël, utilise son intelligence pour manipuler ses ennemis. Par des marchés douteux, des mensonges et des tromperies, Ethel piège de nombreux joueurs encore et encore, démontrant sa redoutable compétence.

Les sorcières sont des forces à ne pas négliger dans Baldur’s Gate 3, et Tatie Ethel illustre parfaitement cette affirmation. Elle est puissante, implacable et effroyablement compétente dans son rôle de grande méchante.

4. Gortash

Gortash se distingue comme le plus compétent des Trois Élus, bien que Ketheric détienne encore une certaine puissance et sagesse. Il est nécessaire d’avoir un certain niveau de compétence pour dominer la Porte de Baldur et contrôler un Cerveau Infernal simultanément.

Bien qu’il soit impulsif et parfois incertain de ses actions, il surpasse de loin ses pairs en termes de compétence.

3. L’Empereur

L’Empereur brille par sa compétence exceptionnelle, capable de duper presque tous les joueurs lors de leur première rencontre. Son apparence accueillante, ses pouvoirs salvateurs et sa connaissance confèrent un faux sentiment de sécurité.

Même s’il ne peut maintenir ses apparences trompeuses indéfiniment, cela suffit pour enraciner la manipulation, révélant l’étendue calculatrice de cet esprit de Flagelleur mental.

2. Cazador

Être maléfique, manipulateur et cruel ne présume pas d’un manque de compétence. Cazador est sans doute l’un des méchants les plus perturbants de Baldur’s Gate 3, et il excelle dans ses entreprises maléfiques. Il a bâti un empire tout en convainquant les gens de le servir et de l’aduler, nourrissant ses propres désirs pervers.

Toutefois, on peut se questionner sur la véritable origine de sa compétence. Certains diraient qu’il se contente de suivre le plan de son prédécesseur plutôt que d’agir selon ses propres instincts, motivé par un désir de survie plutôt que par de réels complots. Néanmoins, son empire obscur et ses manœuvres spectaculaires démontrent une conscience aiguë de ses actes.

1. Raphaël

Raphaël est de loin le méchant le plus compétent de Baldur’s Gate 3. Intelligent, il a créé un univers entier pour lui-même et possède suffisamment de malveillance pour détruire des centaines de vies, comme le montre son royaume.

Il est le premier à offrir sérieusement à Tav une solution au problème des larves, restant constant dans sa proposition et saisissant l’opportunité quand les joueurs sont les plus désespérés. Affirmer que Raphaël est incroyablement compétent dans Baldur’s Gate 3 est un euphémisme ; il représente l’un des adversaires les plus formidables du jeu.