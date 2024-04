Comment recruter Minthara dans Baldur’s Gate 3 | Guide compagnon

La très populaire antagoniste Minthara peut devenir votre compagnon dans Baldur’s Gate 3. Découvrez comment la recruter, et ce même en sauvant le Bosquet d’Émeraude.

Parmi la pléthore de compagnons d’aventures disponibles dans Baldur’s Gate 3, l’on trouve la charismatique mais terrifiante Minthara : une Drow Paladin au service de l’absolu qui vous sera d’abord présentée comme une antagoniste.

Recruter Minthara dans votre équipe n’est néanmoins pas chose aisée, surtout si vous avez opté pour une “good run”, et que vous souhaitez sauver le Bosquet d’Émeraude et Halsin. Dans ce guide, nous vous présentons les deux méthodes – garanties sans exploitation de bug obscur – pour faire de Minthara votre alliée.

Larian Studios

Le prérequis de l’Acte 1 pour recruter Minthara

Afin d’inviter Minthara à votre campement et d’en faire un puissant compagnon Paladin, il est indispensable de prendre les bonnes décisions dès l’Acte 1 de Baldur’s Gate 3.

S’il était initialement indispensable de vous allier avec les “méchants” contre le Bosquet des Druides, cela a bien changé depuis le patch 6, qui permet de sauver le Bosquet des Druides et ses habitants tout en profitant par la suite des services de Minthara.

Méthode n°1 : s’allier avec Minthara et attaquer le Bosquet

Minthara est dévouée au culte de l’Absolue, et c’est donc tout naturellement que la manière la plus simple de la recruter est de s’allier avec elle et son armée de gobelins.

Si vous êtes machiavélique sur les bords, ou que vous êtes prêt à sacrifier Druides et Tieffelins pour en apprendre plus sur l’Absolue, rendez-vous au Campement des Gobelins, et retenez vous de les massacrer.

Entrez dans le grand bâtiment, et cherchez Minthara en évitant de trop vous faire remarquer. Vous pouvez utiliser vos pouvoirs d’illithid, vous déguiser en Drow ou encore vous faire escorter par la prisonnière Sazza pour vous faciliter la tâche.

Nous vous déconseillons de libérer Halsin sur le chemin. Il ne sera de toute manière pas franchement satisfait que vous montiez un raid contre son foyer, alors autant le laisser croupir dans sa geôle ou même l’éliminer de vos mains.

Lancez la discussion avec Minthara, et alliez-vous avec elle. Elle sera ravie que vous lui donniez la position exacte du Bosquet d’Émeraude. Suivez son plan à la lettre en vous rendant au Bosquet, et en ouvrant les portes aux Gobelins pendant l’attaque.

Après le massacre, vous pourrez alors fêter votre victoire avec les Gobelins et surtout Minthara. La Drow ne peut pas encore être recrutée comme compagnon, mais vous aurez droit à une première scène de romance avec elle si vous le souhaitez.

Méthode n°2 : trahir Minthara et sauver le Bosquet

La nouvelle méthode ajoutée depuis le patch 6 de Baldur’s Gate 3 permet de protéger le Bosquet d’Émeraude lors de l’Acte 1 tout en conservant la possibilité de recruter Minthara en tant que compagnon lors de l’Acte 2. Ce choix ne permet néanmoins pas de faire la fête avec Minthara suite au Raid et de profiter d’une première scène de romance avec elle.

Pour réussir cette méthode, il faut tout d’abord vous allier avec la Drow… ou du moins lui faire croire cela. Pour se faire, agissez comme si vous étiez aussi un fidèle de l’Absolue. Rendez-vous au Camp des Gobelins sans faire de grabuge, et utilisez vos pouvoirs d’illithid, vos compétences et/ou un déguisement de Drow pour facilement accéder à Minthara.

Si vous souhaitez libérer Halsin sur votre route, assurez-vous qu’il ne vous accompagne pas. Si vous acceptez que Halsin vous suive, il attaquera Minthara et fera capoter toute l’opération.

Rencontrez Minthara et dévoilez-lui la position du Bosquet. Elle vous verra alors comme un allié et vous demandera de lui ouvrir les portes du Bosquet lorsque son armée de Gobelins sera arrivée à bon port.

Quittez les Gobelins, et retournez voir vos amis les Druides et les Tieffelins. Après un long repos, rendez-vous à la grande porte pour un combat haletant. Trahissez Minthara en refusant d’ouvrir la porte, et profitez de votre position avantageuse pour éliminer tous les Gobelins.

Faites attention de ne surtout pas tuer Minthara. Activez les dégâts non létaux, et faites en sorte d’assommer la Drow en l’attaquant avec une attaque à l’arme de corps à corps lorsqu’elle dispose de peu de PV. Si elle meurt par mégarde, vous n’avez d’autre choix que de charger votre dernière sauvegarde et de retenter votre chance.

Une fois le combat terminé, vous aurez droit à votre fête avec les Tieffelins, Halsin sera aux anges, et Minthara sera en vie… prête à vous retrouver durant l’Acte 2.

Larian Studios

Que vous ayez participé à l’attaque du Bosquet des Druide avec Minthara ou que vous ayez trahi la Drow en refusant d’ouvrir les portes, le recrutement lors de l’Acte 2 se passera exactement de la même manière.

Une fois arrivé dans les Terres perverties par les Ombres, rendez-vous aux Tours de Hautelune. Vous pouvez vous-y faire accompagner par Kar’Niss en suivant les conseils de Minthara si vous l’avez aidée, ou vous y rendre par vos propres moyens si vous l’avez trahie.

Une fois dans la tour, évitez le grabuge, et progressez jusqu’à rencontrer Ketheric Thorm, qui ne se montrera pas tendre avec Minthara et la fera enfermer.

Suite à cette scène marquante, Trouvez les escaliers qui descendent vers la prison. Vous y croiserez Minthara en train de se faire malmener par deux fidèles de Shar. Libérez là et aidez là à quitter la Tour, discrètement ou arme à la main.

Une fois sortie d’affaire, Minthara sera reconnaissante et vous pourrez l’inviter à rejoindre votre camp.

Ajouter Minthara à votre équipe promet de pimenter votre aventure, et peut même vous offrir une romance pour le moins… intense.

Pour profiter au maximum de votre périple à Faerûn, découvrez notre sélection de guides Baldur’s Gate 3 :

