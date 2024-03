Le meilleur build pour Gayle dans Baldur’s Gate 3

Gayle est un compagnon charismatique et attachant dans Baldur’s Gate 3. Découvrez le meilleur build pour l’incontournable Magicien d’Eauprofonde.

Au cours de l’Acte 1 de Baldur’s Gate 3, vous tomberez probablement nez à nez avec un humain aux facultés magiques certaines et à l’égo solide : Gayle. Ce puissant Magicien est un compagnon populaire, mais aussi le représentant d’une classe très utile à votre groupe.

Si comme bien des joueurs vous avez choisi de faire confiance à Gayle et de l’intégrer à votre groupe d’aventuriers, mieux vaut savoir comment rendre le Magicien aussi efficace que possible, avec un build parfaitement adapté à son lore et à vos besoins.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Magicien est loin d’être la classe la plus simple à prendre en main dans Baldur’s Gate 3, étant donné qu’elle a accès à un nombre astronomique de sorts – et donc d’options – via l’apprentissage des parchemins. Heureusement, c’est aussi une classe qui s’en sort parfaitement sans multiclassage, et qui ne devrait donc pas rebuter les débutants.

Dans ce guide, nous vous proposons un build Magicien Évocation, permettant à Gayle d’utiliser les plus puissants sorts de dégâts du jeu afin de déchaîner les éléments sur vos ennemis et de ne laisse aucune chance à vos ennemis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire :

Larian Studios

La meilleure sous-classe pour Gayle

Lorsque vous recrutez Gayle comme compagnon ou que vous le sélectionnez comme personnage origine, ce dernier est un Magicien, dont vous devrez sélectionner la sous-classe au niveau 2.

Dans l’optique de faire de Gayle un lanceur de sorts infligeant d’énormes dégâts de zone, ce build repose sur la sous-classe Évocation, qui est l’école la plus offensive du Magicien.

L’École d’Évocation permet notamment de lancer des sorts sans se soucier de la présence d’alliés dans la zone d’effet, puisque ces derniers réussiront automatiquement leur jet de sauvegarde. À plus haut niveau, le Magicien d’Évocation a même accès à un passif qui augmente les dégâts de ses sorts.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Même avec un build très offensif, Gayle reste un excellent personnage utilitaire. Via l’apprentissage des parchemins, il est capable d’utiliser nombre de sorts qui vous serviront en combat, lors des dialogues mais aussi lors de vos phases d’exploration.

Les meilleures caractéristiques pour Gayle

Pour faire de Gayle une machine de guerre, vous aurez besoin de réattribuer ses caractéristiques. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, consultez notre guide de respec dans Baldur’s Gate 3.

Voici les meilleures caractéristiques à attribuer au niveau 1 pour Gayle :

Intelligence – 16 au niveau 1 : La caractéristique d’incantation du Magicien. Sans surprise, l’Intelligence est la stat primordiale pour ce build.

– 16 au niveau 1 : La caractéristique d’incantation du Magicien. Sans surprise, l’Intelligence est la stat primordiale pour ce build. Dextérité – 16 au niveau 1 : Puisque Gayle est amené à porter des vêtements, la totalité de son modificateur de Dextérité est ajouté à sa Classe d’Armure. De plus, la Dextérité permet d’améliorer l’initiative, afin que Gayle puisse déchaîner plus facilement ses sorts sur des ennemis bien groupés.

– 16 au niveau 1 : Puisque Gayle est amené à porter des vêtements, la totalité de son modificateur de Dextérité est ajouté à sa Classe d’Armure. De plus, la Dextérité permet d’améliorer l’initiative, afin que Gayle puisse déchaîner plus facilement ses sorts sur des ennemis bien groupés. Constitution – 14 au niveau 1 : Une caractéristiques importante pour tous les personnages. La Constitution augmente les PV max, et permet également de maintenir les puissants sorts avec Concentration.

– 14 au niveau 1 : Une caractéristiques importante pour tous les personnages. La Constitution augmente les PV max, et permet également de maintenir les puissants sorts avec Concentration. Force – 10 au niveau 1 : La force est peu utile à ce build. Elle permet néanmoins d’augmenter la charge transportable et la distance de saut.

– 10 au niveau 1 : La force est peu utile à ce build. Elle permet néanmoins d’augmenter la charge transportable et la distance de saut. Sagesse – 10 au niveau 1 : Une caractéristique peu importante, qui est néanmoins utile aux jets de Perception et de Survie pour trouver les objets cachés.

– 10 au niveau 1 : Une caractéristique peu importante, qui est néanmoins utile aux jets de Perception et de Survie pour trouver les objets cachés. Charisme – 8 au niveau 1 : À moins que vous ne comptiez mener vos dialogues avec Gayle, mieux vaut dump le Charisme. Si Gayle est votre frontman, vous pouvez baisser la Sagesse au profit du Charisme.

Les meilleures compétences

Gayle n’a pas la possibilité de maîtriser les compétences les plus importantes pour les dialogues ou l’exploration. Nous vous conseillons donc d’opter pour les compétences qui pourront vous apporter un peu de lore pendant vos balades :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Investigation

Religion

Les meilleurs passifs, sorts et sorts mineurs pour Gayle

Les meilleurs passifs et actions pour Gayle

Façonneur de sorts (Magicien d’Évocation niveau 2) : Ce passif permet tout simplement à vos alliés de réussir automatiquement leurs jets de sauvegarde contre vos sorts, ainsi que d’ignorer leurs dégâts. En pratique, cela signifie que vous pouvez envoyer vos énormes AoE sans vous soucier de la présence de vos alliés dans la zone. Une fois que vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer.

(Magicien d’Évocation niveau 2) : Ce passif permet tout simplement à vos alliés de réussir automatiquement leurs jets de sauvegarde contre vos sorts, ainsi que d’ignorer leurs dégâts. En pratique, cela signifie que vous pouvez envoyer vos énormes AoE sans vous soucier de la présence de vos alliés dans la zone. Une fois que vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. Évocations améliorées (Magicien d’Évocation niveau 10) : Ce passif ajoute votre modificateur d’Intelligence aux dégâts de vos sorts d’Évocation. Avec 20 d’Intelligence, c’est donc 5 points de dégâts qui seront ajoutés à la majorité de vos sorts de dégâts.

(Magicien d’Évocation niveau 10) : Ce passif ajoute votre modificateur d’Intelligence aux dégâts de vos sorts d’Évocation. Avec 20 d’Intelligence, c’est donc 5 points de dégâts qui seront ajoutés à la majorité de vos sorts de dégâts. Restauration magique (Magicien niveau 1-12) : Il s’agit de l’aciton signature du Magicien. Cette dernière permet de récupérer des points de sorts, et ainsi d’utiliser à répétition les plus puissants sorts offensifs du jeu.

Les meilleurs sorts mineurs pour Gayle

Trait de feu (Magicien niveau 1) : Trait de feu est le meilleur sort mineur offensif auquel a accès le Magicien. Simple mais efficace, il inflige de bons dégâts à longue distance.

Les meilleurs sorts pour Gayle

Projectile magique (Magicien niveau 1) : Ce sort obtenu dès le niveau 1 est absolument incontournable et sera un fidèle allié tout au long de l’aventure. Chaque missile envoyé peut cibler l’ennemi de votre choix, et ce sort ne peut jamais échouer. C’est le sort offensif parfait pour finir un ennemi avec quelques PV ou pour atteindre une cible dure à toucher. Plusieurs objets permettent d’améliorer ce sort, ce qui peut le rendre dévastateur même en toute fin de partie.

(Magicien niveau 1) : Ce sort obtenu dès le niveau 1 est absolument incontournable et sera un fidèle allié tout au long de l’aventure. Chaque missile envoyé peut cibler l’ennemi de votre choix, et ce sort ne peut jamais échouer. C’est le sort offensif parfait pour finir un ennemi avec quelques PV ou pour atteindre une cible dure à toucher. Plusieurs objets permettent d’améliorer ce sort, ce qui peut le rendre dévastateur même en toute fin de partie. Armure de mage (Magicien niveau 1) : Un must have qui ajoute 3 à votre Classe d’Armure tant que vous ne portez pas d’armure. Équipez plutôt des vêtements, et lancez ce sort après chaque long repos !

(Magicien niveau 1) : Un must have qui ajoute 3 à votre Classe d’Armure tant que vous ne portez pas d’armure. Équipez plutôt des vêtements, et lancez ce sort après chaque long repos ! Foulée brumeuse (Magicien niveau 3) : Rares sont les sorts à utiliser une Action Bonus, et c’est pourquoi Foulée Brumeuse est extrêmement précieux. Ce sort vous permettra de vous replacer en combat à moins coût.

(Magicien niveau 3) : Rares sont les sorts à utiliser une Action Bonus, et c’est pourquoi Foulée Brumeuse est extrêmement précieux. Ce sort vous permettra de vous replacer en combat à moins coût. Contresort (Magicien niveau 5) : Un incontournable, qui permet tout simplement d’empêcher un sort ennemi d’être lancé au prix de votre réaction (et d’un point de sort). Un sort dont vous ne vous séparerez probablement jamais.

(Magicien niveau 5) : Un incontournable, qui permet tout simplement d’empêcher un sort ennemi d’être lancé au prix de votre réaction (et d’un point de sort). Un sort dont vous ne vous séparerez probablement jamais. Boule de feu (Magicien niveau 5) : Le plus célèbre des sorts offensifs de Donjons & Dragons… et ce n’est pas pour rien. C’est à partir de Boule de feu que le potentiel offensif de Gayle commencera à se révéler… et ce n’est que le début !

(Magicien niveau 5) : Le plus célèbre des sorts offensifs de Donjons & Dragons… et ce n’est pas pour rien. C’est à partir de Boule de feu que le potentiel offensif de Gayle commencera à se révéler… et ce n’est que le début ! Brume mortelle (Magicien niveau 9) : L’un des meilleurs sorts offensifs à concentration du jeu, Brume mortelle inflige de lourds dégâts et peut être déplacé chaque tour sans consommer à nouveau un point de sort.

(Magicien niveau 9) : L’un des meilleurs sorts offensifs à concentration du jeu, Brume mortelle inflige de lourds dégâts et peut être déplacé chaque tour sans consommer à nouveau un point de sort. Désintégration (Magicien niveau 11) : Si le Magicien d’Évocation est surtout connu pour ses énormes dégâts de zone, Désintégration est l’exception qui confirme la règle. Ses dégâts monocible colossaux sont parfaits pour éliminer une cible dangereuse en un claquement de doigts.

Les meilleurs dons pour Gayle

En suivant notre build pour Gayle, vous pourrez choisir un don aux niveaux 4, 8 et 12. Voici les meilleurs dons pour un Magicien :

Amélioration de caractéristiques (Intelligence +2) : Améliorer votre Intelligence est crucial pour un Magicien d’Évocation. En effet, cette caractéristique déterminera les chances de toucher de vos sorts. À partir du niveau 10, l’Intelligence augmentera également les dégâts de vos sorts d’évocation. Don à choisir aux niveaux 4 et 8

Améliorer votre Intelligence est crucial pour un Magicien d’Évocation. En effet, cette caractéristique déterminera les chances de toucher de vos sorts. À partir du niveau 10, l’Intelligence augmentera également les dégâts de vos sorts d’évocation. Mage de guerre : Cet don permet avant toute chose de vous octroyer un avantage sur les jets de sauvegarde de Constitution pour maintenir le concentraiton de vos sorts. Grâce à Mage de guerre, vos puissants sorts comme Mur de feu ou encore Brume mortelle seront beaucoup moins souvent interrompus. De plus, ce don vous permet d’utiliser le cantrip Poigne électrique lors de vos attaque d’opportunité, afin d’infliger des dégâts conséquents. Don à choisir au niveau 12

Cet don permet avant toute chose de vous octroyer un avantage sur les jets de sauvegarde de Constitution pour maintenir le concentraiton de vos sorts. Grâce à Mage de guerre, vos puissants sorts comme Mur de feu ou encore Brume mortelle seront beaucoup moins souvent interrompus. De plus, ce don vous permet d’utiliser le cantrip Poigne électrique lors de vos attaque d’opportunité, afin d’infliger des dégâts conséquents.

Les meilleurs équipements pour Gayle

Pour un build purement caster, les dégâts de l’arme n’ont que peu d’importance. De ce fait, nous vous conseillons de choisir des armes à une main que vous pouvez porter – généralement des bâtons – et qui offrent des bonus intéressants.

Les bâtons donnant accès à des sorts sont particulièrement intéressants en début de partie, puisqu’ils permettent de contrebalancer un défaut majeur du Magicien à bas niveau : son nombre très limité de points de sorts.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pensez à équiper un bouclier dans votre main secondaire pour profiter d’un bonus de +2 (et même +3 en fin de partie) à la Classe d’Armure.

Il existe plusieurs équipements augmentant la difficulté des jets de sauvegarde contre vos sorts. Privilégiez ces équipements autant que possible.

Progression du build de Gayle

Maintenant que vous avez bien assimilé les composantes d’un bon build Magicien pour Gayle, voici un guide de progression pour vous aider à choisir vos sorts et vos dons à chaque niveau gagné dans Baldur’s Gate 3.

Niveau Classe Progression 1 Magicien 1 Sorts mineurs : Trait de feu, Lumière, Poigné électrique – Sorts : Orbe chromatique, Grande foulée, Armure de mage, Projectile magique, Bouclier, Vague tonnante – Caractéristiques : Force 10 , Dextérité 16 , Constitution 14 , Intelligence 16 , Sagesse 10, Charisme 8 – Compétences maîtrisées : Investigation, Religion 2 Magicien 2 Sous-classe : Évocation – Sorts : Bond amélioré, Feuille morte 3 Magicien 3 Sorts : Nuée de dagues, Foulée Brumeuse 4 Magicien 4 Sorts mineurs : Illusion mineure – Sorts : Immobilisation d’humanoïde, Image miroir – Don : Amélioration de caractéristiques (Intelligence +2) 5 Magicien 5 Sorts : Contresort, Boule de feu 6 Magicien 6 Sorts : Hâte, Éclair 7 Magicien 7 Sorts : Mur de feu, Tempête de grêle 8 Magicien 8 Sorts : Bannissement, Flétrissement – Don : Amélioration de caractéristiques (Intelligence +2) 9 Magicien 9 Sorts : Brume mortelle, Télékinésie 10 Magicien 10 Sorts mineurs : Main du mage – Sorts : Cône de froid, Invocation d’élémentaire 11 Magicien 11 Sorts : Désintégration, Globe d’invulnérabilité 12 Magicien 12 Sorts : Chaîne d’éclairs, Mur de glace – Don : Mage de guerre

Conseils et astuces

Puisque le Magicien peut apprendre des sorts via les Parchemins, n’hésitez pas à vous constituer une immense liste de sorts que vous pourrez utiliser au besoin.

Si votre liste de sorts connus peut être immense, la liste de sorts préparés est quant à elle bien limitée. Pensez à adapter vos sorts à la situation et aux ennemis que vous rencontrez.

Le gestion de la Concentration est primordiale pour le Magicien. Rappelez-vous que les sorts de Concentration sont surpuissants, mais qu’il n’est possible d’ne maintenir qu’un à la fois.

Apprenez autant de sorts rituels que possible. Ces derniers peuvent être utilisés hors combat pour octroyer différents buffs et bonus à vos personnages.

N’oubliez pas d’utiliser Armure de mage après chaque long repos, afin de disposer d’une Classe d’Armure décente.

Voici qui conclut notre guide pour bien jouer Gayle dans Baldur’s Gate 3. Vous hésitez encore quant à la classe de votre personnage ? Jetez un coup d’œil à notre tier list des classes dans Baldur’s Gate 3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous vous invitons également à découvrir nos builds pour les autres compagnons de Baldur’s Gate 3 :

Build Astarion | Build Karlach | Build Lae’Zel | Build Ombrecœur | Build Wyll