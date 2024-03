Les joueurs de Baldur’s Gate 3 déçus par la disparition d’un bug de Minthara

Un patch supprimant certains dialogues buggés entre Minthara et Sombres Pulsions a attristé certains joueurs de Baldur’s Gate 3.

Mithara a toujours été l’une des compagnons les plus buggés dans Baldur’s Gate 3. Lors du lancement initial du jeu, la seule façon de l’obtenir dans votre équipe sans commettre une série de crimes de guerre impliquait de la mettre KO, de la transformer en mouton, puis de la mettre en procès.

Même après que Larian ait facilité son recrutement pour ceux ne voulant pas attaquer le Bosquet, Minthara a toujours été source de quelques bugs étranges. Elle n’a même pas sa propre tente dans le camp, et doit partager celle de Halsin, le gars qu’elle a mis en prison. Gênant.

L’un de ces bugs déclenchait son dialogue de « rupture » pour une romance avec un joueur qui utilisait Sombres Pulsions et résistait à ses pensées meurtrières. Cela menait de nombreux joueurs à plaisanter sur le fait que ne pas être un tueur en série puissant était pour elle un red flag.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 pleurent la perte de la romance buggée de Sombres Pulsions et Minthara

Cependant, le dernier patch de Baldur’s Gate 3 a supprimé cette interaction. Cela signifie donc que Minthara n’a maintenant que des interactions saines et normales avec Sombres Pulsions, et tout le monde n’est pas content.

Certains joueurs ont souligné que cela correspondait toujours à son personnage. Un commentaire disait : « Minthara aime le pouvoir, mais elle aime aussi l’autonomie et l’auto-détermination. C’est pourquoi elle ne rompt pas non plus avec Sombres Pulsions s’il choisit de devenir l’élu de Bhaal, parce que cela signifie qu’elle devient la reine-consort du monde qu’il crée. Du moins, pour un certain temps ».

Un autre joueur a finalement dit : « Je viens de terminer une partie avec Sombres Pulsions la semaine dernière et elle m’a lancé le dialogue “c’est fini entre nous” et j’étais choqué. Mais ensuite, je lui ai immédiatement reparlé et l’option pour, « Puis-je t’embrasser ? » était toujours là. J’étais confus mais j’ai juste continué jusqu’à la fin et nous sommes restés en couple ».

Au final, la suppression de la romance buggée Minthara – Sombres Pulsions dans Baldur’s Gate 3 suscite tristesse et nostalgie chez les joueurs, révélant l’importance des interactions complexes, même imparfaites, dans l’univers du jeu.

