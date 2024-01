Le meilleur build pour Ombrecœur dans Baldur’s Gate 3

Ombrecœur est un compagnon particulièrement attachant dans Baldur’s Gate 3. Découvrez le meilleur build pour l’incontournable Clerc de Shar.

Très tôt dans l’aventure de Baldur’s Gate 3, vous ferez la rencontre de la mystérieuse Ombrecœur. Cette demi-elfe Clerc cache bien des secrets, et transporte avec elle un artefact aux pouvoirs étranges.

Si comme bien des joueurs vous avez choisi de faire confiance à Ombrecœur et de l’intégrer à votre groupe d’aventuriers, mieux vaut savoir comment rendre la Clerc aussi efficace que possible, avec un build parfaitement adapté à se classe et à vos besoins.

Dans ce guide, nous vous expliquons en détail comment confectionner un build soin puissant qui fera d’Ombrecœur une pièce clé de votre équipe, en combat, mais aussi lors de vos dialogues et phases d’exploration.

Sommaire :

La meilleure sous-classe (domaine) pour Ombrecœur

Lorsque vous recrutez Ombrecœur comme compagnon ou que vous la sélectionnez comme personnage origine, cette dernière est une Clerc du Domaine de la Ruse.

Dans l’optique de faire d’Ombrecœur une soigneuse efficace, nous vous conseillons de la respec au plus vite, et de choisir le Domaine de la Vie. Cette sous-classe a accès à d’excellents sorts de soin, à une canalisation divine sous la forme d’un énorme soin de zone, et à un passif permettant d’améliorer tous vos soins.

Si vous ne savez pas comment changer la sous-classe d’Ombrecœur, nous vous invitons à consulter notre guide de respec dans Baldur’s Gate 3.

Les meilleures caractéristiques pour Ombrecœur

Un Clerc soin se doit d’avoir des caractéristiques parfaitement adaptées à son rôle, à savoir soigner autant que possible, toucher ses sorts de contrôle, maintenir sa concentration et survivre autant que possible. Voici les caractéristiques dont vous aurez besoin :

Sagesse (16 au niveau 1) : Il s’agit de la caractéristique d’incantation du Clerc. La Sagesse améliore les chances de toucher de vos sorts offensifs et de contrôle et augmente la valeur de vos soins. De plus, c’est aussi la stat qui influence les bonus de certaines compétences importantes comme Perception et Survie.

(16 au niveau 1) : Il s’agit de la caractéristique d’incantation du Clerc. La Sagesse améliore les chances de toucher de vos sorts offensifs et de contrôle et augmente la valeur de vos soins. De plus, c’est aussi la stat qui influence les bonus de certaines compétences importantes comme Perception et Survie. Constitution (16 au niveau 1) : Cette caractéristique est essentielle pour tous les personnages, puisqu’elle augmente considérablement les Points de Vie max. De plus, un jet de sauvegarde de Constitution vous sera demandé pour maintenir vos sorts de Concentration lorsque vous subissez des dégâts. En tant que Clerc du Domaine de la Vie, vous utiliserez énormément de sorts avec Concentration.

(16 au niveau 1) : Cette caractéristique est essentielle pour tous les personnages, puisqu’elle augmente considérablement les Points de Vie max. De plus, un jet de sauvegarde de Constitution vous sera demandé pour maintenir vos sorts de Concentration lorsque vous subissez des dégâts. En tant que Clerc du Domaine de la Vie, vous utiliserez énormément de sorts avec Concentration. Dextérité (14 au niveau 1) : On entre dans les caractéristiques secondaires avec la Dextérité. Le principal intéret de cette stat est le bonus à l’initiative qu’elle donne. Pour qu’Ombrecœur buff votre équipe en début de combat, mieux vaut essayer de la faire jouer aussi tôt que possible. La Dextérité vous servira également à éviter les sorts de dégâts, et à augmenter votre Classe d’Armure en début de jeu, jusqu’à ce que vous trouviez une bonne Armure Lourde.

(14 au niveau 1) : On entre dans les caractéristiques secondaires avec la Dextérité. Le principal intéret de cette stat est le bonus à l’initiative qu’elle donne. Pour qu’Ombrecœur buff votre équipe en début de combat, mieux vaut essayer de la faire jouer aussi tôt que possible. La Dextérité vous servira également à éviter les sorts de dégâts, et à augmenter votre Classe d’Armure en début de jeu, jusqu’à ce que vous trouviez une bonne Armure Lourde. Force (10 au niveau 1) : Une caractéristique peu utile pour un Clerc. Elle permet néanmoins d’augmenter la distance de saut et la charge portable.

(10 au niveau 1) : Une caractéristique peu utile pour un Clerc. Elle permet néanmoins d’augmenter la distance de saut et la charge portable. Charisme (10 au niveau 1) : Si vous ne souhaitez pas utiliser régulièrement Esprit Ombrecœur lors de vos dialogues, 10 de Charisme est amplement suffisant. Si elle est le visage de votre groupe, n’hésitez pas à monter le Charisme à 12 ou 14 en baissant la Dextérité.

(10 au niveau 1) : Si vous ne souhaitez pas utiliser régulièrement Esprit Ombrecœur lors de vos dialogues, 10 de Charisme est amplement suffisant. Si elle est le visage de votre groupe, n’hésitez pas à monter le Charisme à 12 ou 14 en baissant la Dextérité. Intelligence (8 au niveau 1) : Votre dump stat devrait être l’Intelligence. C’est la caractéristique la moins utilisée lors des jets de sauvegardes, et elle n’est pas non plus liée à des compétences indispensables.

Les meilleures compétences

Histoire et Médecine si vous ne comptez pas utiliser Ombrecœur pour vos dialogues

si vous ne comptez pas utiliser Ombrecœur pour vos dialogues Histoire et Persuasion si vous comptez utiliser Ombrecœur pour vos dialogues

Les meilleurs sorts et sorts mineurs pour Ombrecœur

Les meilleurs sorts mineurs

Deux sorts mineurs sortent réellement du lot parmi la liste de cantrips du Clerc :

Assistance : Un buff incontournable donnant à la cible un bonus de 1d4 à tous les jets de caractéristiques. C’est le sort mineur ultime à spam dans tous vos dialogues.

: Un buff incontournable donnant à la cible un bonus de 1d4 à tous les jets de caractéristiques. C’est le sort mineur ultime à spam dans tous vos dialogues. Résistance : L’équivalent d’Assistance, mais pour les jets de sauvegarde. Ce dernier vous servira parfois en dialogue, bien que cela reste assez rare.

Les autres sorts mineurs de Clerc sont assez médiocres. Ombrecœur n’a pas vraiment besoin de Flamme Sacrée puisque sa race lui offre Trait de Feu qui est un meilleur cantrip de dégâts. Thaumaturgie n’est utilisable que sur le lanceur et est donc peu utile si vous n’utilisez pas Ombrecœur pour vos dialogues. Lumière peut occasionnellement servir dans les zones sombres.

Les meilleurs sorts

Vous débloquerez de nombreux sorts de Clerc au fil de votre progression dans Baldur’s Gate 3. Voici les plus importants pour votre build Clerc soin :

Mot de guérison (sort de niveau 1) : Un incontournable, permettant de soigner à longue distance pour une Action Bonus

Un incontournable, permettant de soigner à longue distance pour une Action Bonus Bénédiction (sort de niveau 1) : Un excellent sort de buff, à appliquer à toute votre équipe en début de combat. Il augmente les jets d’attaque et de sauvegarde

Un excellent sort de buff, à appliquer à toute votre équipe en début de combat. Il augmente les jets d’attaque et de sauvegarde Rayon Traçant (sort de niveau 1) : Le sort de dégâts principale du Clerc soin pendant de nombreux niveaux

Le sort de dégâts principale du Clerc soin pendant de nombreux niveaux Immobilisation d’humanoïde (sort de niveau 2) : Ce sort de contrôle surpuissant a pour seul défaut de ne fonctionner que contre les humanoïdes. Le lancer à un niveau plus élevé permet d’affecter plusieurs cibles

Ce sort de contrôle surpuissant a pour seul défaut de ne fonctionner que contre les humanoïdes. Le lancer à un niveau plus élevé permet d’affecter plusieurs cibles Mot de guérison de groupe (sort de niveau 3) : Un soin de groupe ne coûtant qu’une petite Action Bonus. Si ses soins sont mineurs, le Mot de Guérison de groupe devient surpuissant avec un build augmentant les soins

Un soin de groupe ne coûtant qu’une petite Action Bonus. Si ses soins sont mineurs, le Mot de Guérison de groupe devient surpuissant avec un build augmentant les soins Soins de groupe (sort de niveau 5) : Un énorme soin pour tous vos alliés dans une large zone. S’il coûte une Action, ce sort peut s’avérer crucial pour remettre votre équipe sur pieds

Un énorme soin pour tous vos alliés dans une large zone. S’il coûte une Action, ce sort peut s’avérer crucial pour remettre votre équipe sur pieds Colonne de flammes (sort de niveau 5) : Même un Clerc soin a parfois envie d’atomiser un groupe d’ennemis. Lorsque l’envie vous prend, Colonne de flammes est votre meilleur allié

Même un Clerc soin a parfois envie d’atomiser un groupe d’ennemis. Lorsque l’envie vous prend, Colonne de flammes est votre meilleur allié Festin des Héros (sort de niveau 6) : Votre seul point de sort de niveau 6 devrait souvent être utilisé pour lancer le Festin des héros. Ce sort offre des buffs conséquents à toute l’équipe jusqu’au prochain long repos.

Les meilleurs dons pour Ombrecœur

Si vous choisissez de faire d’Ombrecœur une pure Clerc du Domaine de la Vie, vous pourrez choisir un don au niveau 4, 8 et 12. Voici les meilleurs dons pour ce build :

Mage de guerre : Ce don permet d’utiliser Poigne Électrique comme attaque d’opportunité, mais aussi et surtout de profiter d’un avantage sur les jets de sauvegarde pour garder sa Concentration. En tant que soutien, Ombrecœur va abuser de puissants sorts de Concentration comme Bénédiction ou Contrôle d’humanoïde. Vous assurer que votre Concentration sera maintenue est donc primordial. Don à choisir au niveau 4

Ce don permet d’utiliser Poigne Électrique comme attaque d’opportunité, mais aussi et surtout de profiter d’un avantage sur les jets de sauvegarde pour garder sa Concentration. En tant que soutien, Ombrecœur va abuser de puissants sorts de Concentration comme Bénédiction ou Contrôle d’humanoïde. Vous assurer que votre Concentration sera maintenue est donc primordial. Amélioration de caractéristiques (Sagesse +2) : Améliorer votre sagesse a de nombreux bénéfices dans le cadre d’un build Clerc soin. La Sagesse améliore vos soins, augmente les chances que vos sorts de contrôle réussissent, boost des compétences clés comme la Perception et la Survie, et permet de résister à de nombreux sorts très courants. Don à choisir au niveau 8 et au niveau 12

Améliorer votre sagesse a de nombreux bénéfices dans le cadre d’un build Clerc soin. La Sagesse améliore vos soins, augmente les chances que vos sorts de contrôle réussissent, boost des compétences clés comme la Perception et la Survie, et permet de résister à de nombreux sorts très courants.

Les meilleurs équipements pour Ombrecœur

En tant que personnage de soutien, Ombrecœur ne cherche pas à effectuer un maximum de dégâts, et peut donc orienter ses équipements vers de puissants effets utilitaires.

Premièrement, vous devriez équipe une Armure Lourde, voire une Armure Intermédiaire puisque vos 14 de Dextérité vous permettent de profiter du bonus de +2 à la classe d’armure.

Puisque les dégâts de votre arme n’ont que peu d’importance, optez pour une arme à une main offrant des effets intéressants, et équipez un bouclier dans votre main libre.

Accumulez autant d’équipements boostant les soins que possible. Tout ce qui permet de soigner plus ou d’appliquer des effets bénéfiques à votre équipe est bon à prendre.

Progression du build d’Ombrecœur

Maintenant que vous avez bien assimilé les composantes d’un bon build Clerc du Domaine de la Vie pour Ombrecœur, voici un guide de progression pour vous aider à choisir vos sorts et vos dons à chaque niveau gagné dans Baldur’s Gate 3.

Niveau Classe Progression 1 Clerc 1 Sous-classe : Domaine de la Vie – Sorts mineurs : Assistance, Résistance, Lumière – Sorts : Mot de guérison, Injonction, Création ou destruction d’eau, Rayon traçant 2 Clerc 2 Sorts : Sanctuaire 3 Clerc 3 Sorts : Injonction , Arme spirituelle, Immobilisation d’humanoïde 4 Clerc 4 Sorts mineurs : Thaumaturgie – Sorts : Silence – Don : Mage de guerre 5 Clerc 5 Sorts : Silence , Arme spirituelle , Mot de guérison de groupe, Glyphe de garde, Esprits gardiens 6 Clerc 6 Sorts : Délivrance des malédictions 7 Clerc 7 Sorts : Liberté de mouvement 8 Clerc 8 Sorts : Bannissement – Don : Amélioration de caractéristiques (Sagesse +2) 9 Clerc 9 Sorts : Colonne de Flammes, Entrave planaire 10 Clerc 10 Sorts mineurs : Protection conte les armes – Sorts : Animation des morts 11 Clerc 11 Sorts : Animation des morts , Festin des héros, Barrière de lames 12 Clerc 12 Sorts : Guérison – Don : Amélioration de caractéristiques (Sagesse +2)

Conseils et astuces

Le passif Disciple de la Vie (obtenu au niveau 1) améliore nettement l’efficacité des soins. Profitez-en pour garder votre équipe en vie.

L’action de classe Préservation de la vie (obtenue au niveau 2) est un excellent soin de zone disponible à bas niveau. Abusez-en puisque vous regagnez vos Conduits Divins à chaque court repos.

Vous ne pouvez utiliser qu’un sort de Concentration à la fois. Au début du combat, déterminez s’il vaut mieux buff vos alliés (Bénédiction), utiliser un sort de dégâts (Esprits gardiens, Barrière de lames) ou contrôler un ennemi (Immobilisation d’humanoïde, Bannissement, Entrave planaire).

Donnez à Ombrecœur autant d’initiative que possible afin qu’elle puisse buff votre équipe avant que vos autres personnages jouent.

Voici qui conclut notre guide pour bien jouer Ombrecœur dans Baldur’s Gate 3. Vous hésitez encore quant à la classe de votre personnage ? Jetez un coup d’œil à notre tier list des classes dans Baldur’s Gate 3.