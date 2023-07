Quelle classe choisir dans Baldur’s Gate 3 ? Archétypes, RP…

Le choix de sa classe est un moment crucial dans Baldur’s Gate 3. Découvrez les spécificités de chaque classe pour faire le meilleur choix.

Baldur’s Gate 3 est un RPG colossal, proposant énormément de contenu et de variations permettant à chaque joueur et à chaque personnage de vivre une aventure unique et qui lui ressemble.

Cela signifie que le choix d’une classe ne définit pas simplement un style de combat et une liste de sorts dans Baldur’s Gate 3. Ici, le monde autour de vous réagit différemment selon votre race, votre classe et bien évidemment vos actions.

Afin de vous aider à y voir plus clair et à faire le meilleur choix, nous vous proposons un tour d’horizons des 12 classes et 46 sous-classes de Baldur’s Gate 3. Découvrez ce dont chaque archétype est capable en combat, mais aussi l’impact de votre choix sur les dialogues et le monde qui vous entoure.

Sommaire

Larian Studios

Comment choisir sa classe dans Baldur’s Gate 3 ?

Choisir sa classe dans Baldur’s Gate 3 peut poser un choix cornélien à de nombreux joueurs. En effet, il existe 12 classes, 46 sous-classes, et une infinité de possibilité dans la manière de jouer votre personnage.

Afin de vous faciliter la vie, nous vous conseillons de décomposer les informations de chaque classe en trois parties :

La thématique de la classe permet de se faire une première idée de ce qui vous attend. Le Barbare est un combattant féroce, le Druide un lanceur de sort métamorphe en harmonie avec la nature, et l’Occultiste un mage qui a pactisé avec un être surpuissant en échange de pouvoirs. Choisir une classe dont la thématique vous plait devrait être votre priorité, car elle définira la façon dont le monde perçoit votre personnage.

Les aptitudes au combat sont également un paramètre primordial dans le choix d’une classe. Certaines classes sont par exemple prédisposées à l’utilisation de la magie, alors que d’autres offrent de puissants bonus au maniement des armes. Si vous souhaitez opter pour un style de jeu en particulier, commencez donc par éliminer toutes les classes qui ne collent pas vraiment à votre idée.

Les caractéristiques ne font pas que définir si un sort ou une attaque sera réussie dans Baldur’s Gate 3. En effet, elles permettent aussi de réussir plus facilement les lancers de dés liés à l’utilisation de compétences lors de l’exploration et des dialogues. Si vous souhaitez par exemple que votre personnage principal soit un excellent baratineur, mieux vaut choisir une classe profitant du Charisme comme l’Occultiste ou le Barde. Si vous préférez avoir des sens affutés et repérer chaque détail caché, tournez-vous vers une classe basée sur la Sagesse comme le Rôdeur ou le Clerc pour profiter de bonus à la Perception.

Il est important de noter que Baldur’s gate 3 ne limite en rien votre créativité ! Vous pouvez tout à fait choisir de créer un Magicien qui ne lance aucun sort, et partir au combat torse nu avec un marteau de guerre. Néanmoins, les classes donnent une direction aux joueurs (qu’ils sont libres de suivre ou non), avec des sorts et autres aptitudes qui ont tendance à orienter le joueur vers un gameplay particulier.

Descriptif des classes

Dans cette section, nous allons passer en revue chaque classe, ainsi que ses sous-classes, afin de vous en dresser un rapide descriptif.

Vous trouverez pour chaque classe des informations sur sa thématique, ses aptitudes au combat, ses caractéristiques principales mais aussi sur les options de dialogue qu’elle offrira régulièrement.

Barbare

Larian Studios

“Les plus redoutables combattants sont ceux qui ne font qu’un avec leur côté sauvage. Cela leur permet de faire appel à des instincts particulièrement développés, à une musculature hors du commun, et surtout, à une rage implacable.”

Rôle et thématique : Guerrier féroce, Excellente maîtrise des armes de corps à corps, mécanique de Rage, préfère ne pas porter d’armure

Caractéristiques principales : Force, Constitution

Le Barbare en combat

Le Barbare est un véritable mastodonte qui aime être au cœur de l’action. Même sans armure, il est capable d’encaisser énormément de dégâts, et d’en infliger plus encore.

Sa mécanique de Rage le rend redoutable améliorant ses dégâts et sa résistance, du moment qu’il parvient à infliger ou à subir des dégâts à chaque tour.

Les interactions en tant que Barbare

Les Barbares ont tendance à être de véritables brutes, et cela se ressent dans les dialogues de Baldur’s Gate 3.

En effet, de nombreuses options de dialogues vous permettront d’intimider les pauvres PNJ qui auront le malheur de vous regarder de travers.

Les sous-classes du Barbare

Le Barbare a accès à 3 sous-classes, dont le choix se fait au niveau 3 :

La Voie du Berserker permet au Barbare d’embrasser pleinement la rage qui l’anime. Il devient alors capable de balancer tout et n’importe quoi (attention aux gnomes qui passent par là), d’utiliser tout ce qui leur passe sous la main (encore une fois, gare aux gnomes) comme arme.

La Voie du Cœur Sauvage permet au Barbare de se lier à un animal totem qui lui confère des bonus et des aptitudes en lien avec sa nature. En choisissant l’aigle, le Barbare peut par exemple plonger sur son ennemi de n’importe quelle position surélevée, sans subir le moindre dégât de chute.

La Voie de la Magie Sauvage pimente le gameplay du Barbare avec une pincée de chaos ! Lorsqu’il enrage, le Barbare déclenche de puissants effets magiques aléatoires lorsqu’il enrage.

Barde

Larian Studios

“Vous savez pertinemment que la musique est bien plus qu’un divertissement. C’est une source de pouvoir. Par l’étude et en multipliant les aventures, vous avez appris à maîtriser l’art du chant de la musique, ainsi que la magie qu’ils recèlent.”

Rôle et thématique : Excellent buffer/debuffer, agile et insaisissable, musicien charismatique, peut se tirer de nombreuses situations par le dialogue

Caractéristiques principales : Charisme, Dextérité

Le Barde en combat

Le Barde est une classe très polyvalente, capable d’utiliser efficacement la magie mais également les armes. Il excelle dans l’application de buffs et de debuffs et peut utiliser sa mécnaique unique – l’Inspiration de barde – pour aider ses coéquipiers.

Les interactions en tant que Barde

Le Barde est la classe sociale par excellence ! Le commun des mortels aura bien souvent une bonne opinion de vous, et vous pourrez souvent convaincre ou baratiner vos pairs.

De plus, la musique est un outil puissant dans Baldur’s Gate 3 ! Poussez la chansonnette et les passants pourraient vous jeter quelques pièces… à moins que votre performance ne soit qu’une diversion pour laisser vos compagnons vider quelques bourses.

Les sous-classes du Barde

le Barde dispose de 3 sous-classes, dont le choix se fait au niveau 3 :

Les Bardes du Collège du savoir ont acquis énormément de connaissances sur le monde qui les entoure. Cette sous-classe confère la maîtrise de nombreuses compétences et permet également d’appliquer de puissants debuffs avec une insulte bien placée.

Les Bardes du Collège de la vaillance passent leur vie sur les routes, prêts à vivre et conter les exploits des grands héros. Leur vie au cœur du danger les ont poussé à troquer leurs tenues bariolées contre une véritable armure moyenne, un bouclier et une arme martiale dont ils ont la maîtrise.

Les Bardes du Collège des épées sont de fins duellistes, rappelant que le maniement de la lame est un art au sens premier du terme. Ces Bardes ont droit à un style de combat et peuvent utiliser leur Inspiration de barde pour réaliser d’impressionnantes prouesses martiales.

Clerc

Larian Studios

“Dotés de puissants pouvoirs magiques divins qu’ils utilisent pour faire le bien ou le mal selon leur allégeance, les Clercs sont les représentants des dieux qu’ils vénèrent”

Rôle et thématique : Lanceur de sorts divins, peuvent aussi bien soigner qu’infliger des dégâts ou buff/debuff, thématique religieuse, extrêmement polyvalent

Caractéristique principale : Sagesse

Le Clerc en combat

le Clerc est une classes extrêmement polyvalente, pouvant remplir quasiment n’importe quel rôle selon la sous-classe, les caractéristiques et les sorts que vous choisissez.

Voici quelques exemples en vrac d’archétypes possibles pour le Clerc :

Soigneur grâce au Domaine de la Vie

Lanceur de sorts offensif grâce au Domaine de la Lumière

Combattant au corps à corps grâce au Domaine de la Guerre

Les interactions en tant que Clerc

Les classes vénérant une divinité sont particulièrement intéressantes dans Baldur’s Gate 3, puisqu’elles ont tendance à tracer une ligne de conduite pour votre personnage. Évidemment, aller à l’encontre de vos principes est également une option qu’il peut être intéressant d’explorer.

Puisque la caractéristique principale du Clerc est la Sagesse, cette classe est très utile en dialogue, où elle pourra facilement deviner les intentions d’un interlocuteur, amadouer les animaux ou encore aider son prochain grâce à la compétence Médecine.

Les sous-classes du Clerc

Le Clerc choisit sa sous-classe dès la création du personnage. Le choix d’une divinité permet au Clerc de gagner des talents, d’avoir quelques sorts d’une école de magie toujours préparés, mais aussi et surtout d’accéder à un puissant sort de canalisation divinie.

Voici tous les domaines (sous-classes) du Clerc dans Baldur’s Gate 3 :

les Prêtres du Domaine de la Lumière combattent les ténèbres à l’aide de puissants sort de Lumière et de Feu. Ils sont d’excellents lanceurs de sorts offensifs, à l’image de l’incontournable Boule de feu.

les Prêtres du Domaine de la Guerre sont des combattants aguerris, prospérant au cœur de la mêlée. Cette sous-classe a de nombreuses aptitudes martiales, permettant au Clerc et à ses alliés de toucher plus facilement leurs cibles.

les Prêtres du Domaine de la Nature est une sous-classe polyvalente, bénéficiant de tout un arsenal de sorts de Nature. Cette sous-classe du Clerc permet notamment de réduire les dégâts élémentaires subis par les alliés.

les Prêtres du Domaine de la Ruse n’hésitent pas à utiliser leurs pouvoirs divins pour tromper autrui. Les déguisements et charmes en tous genres sont des outils qu’ils maîtrisent à la perfection afin de servir les desseins de leurs fourbes divinités.

les Prêtres du Domaine du Savoir sont des véritables puits de connaissance, capables de maîtriser une multitude de compétences. Naturellement, il s’agit d’une excellente sous-classe pour le dialogue et l’exploration.

les Prêtres du Domaine de la Tempête sont capables de faire des ravages en déchaînent bourrasques et éclairs sur le champ de bataille. Cette sous-classe peut maximiser les dégâts des sorts de tempête et même électrifier les ennemis qui auraient la mauvaise idée de vous attaquer.

les Prêtres du Domaine de la Vie sont l’archétype de soigneur par excellence. Ils sont capables de porter une armure lourde, leur conférant une énorme capacité de survie pendant qu’ils maintiennent inexorablement leurs alliés en vie.

Druide

Larian Studios

“Les Druides canalisent les forces élémentaires de la nature et sont très proches des animaux. Leur maîtrise des formes sauvages leur permet d’ailleurs de se transformer en de nombreux animaux différents des Royaumes Oubliés”

Rôle et thématique : Lanceur de sorts de Nature, métamorphe, lien avec la nature et les animaux, extrêmement polyvalent

Caractéristique principale : Sagesse

Le Druide en combat

Il est difficile de définir le rôle du Druide en combat tant celui-ci est polyvalent. Grâce aux sorts de Nature, le Druide peut infliger de lourds dégâts, soigner ou encore entraver ses ennemis.

Grâce à la Métamorphose, le Druide peut adopter de nombreuses formes animales selon la situation. De plus, ces changements de forme confèrent à la classe une excellent survivabilité.

Les interactions en tant que Druide

En tant que lanceur de sorts basé sur la Sagesse, le Druide est un excellent utilisateur de la compétence Perception, qui permet de repérer tout un tas de détails intéressants dans Baldur’s Gate 3.

De par son lien étroit avec la nature, le Druide s’attire facilement les faveurs des animaux, surtout s’il se métamorphose afin de pouvoir tout bonnement discuter avec eux.

Les sous-classes du Druide

Dès le niveau 2, le Druide doit choisir une sous-classe qui lui permettra de se spécialiser un peu plus :

Les Druides du Cercle de la Lune maîtrisent la métamorphose à la perfection. Ils peuvent changer de forme plus souvent que le commun des Druides, mais aussi adopter des formes animales plus puissante que leurs confrères.

Les Druides du Cercle de la Terre mettent l’accent sur la magie de la Nature, et peuvent lancer des sorts surpuissants à intervalle régulier grâce à leur faculté de récupération d’emplacement de sorts, et ont accès à des sorts supplémentaires en fonction de leur terrain de prédilection.

Les Druides du Cercle des Spores chérit autant la mort que la vie, qui ensemble forment un cycle précieux. Il peut ainsi utiliser les spores qui l’entourent pour blesser ses ennemis et même relever les morts afin qu’ils se battent à ses côtés.

Ensorceleur

Larian Studios

“Qu’il s’agisse d’un don ou d’une qualité provenant de leur lignée, les Ensorceleurs sont naturellement doués pour la magie.”

Rôle et thématique : Lanceur de sorts, liste de sorts réduite, peut renforcer ses sorts avec la Métamagie

Caractéristiques principales : Charisme

L’Ensorceleur en combat

L’Ensorceleur coche de nombreuses cases de l’archétype “standard” de lanceur de sorts. Il a tendance à être fragile et à éviter le corps à corps, et préfère utiliser les sorts à longue portée pour infliger d’énormes dégâts.

L’Ensorceleur ne peut pas “préparer ses sorts”. Cela signifie que les sorts que vous choisissez lors des montées de niveau sont “définitifs”. Si rien n’est vraiment définitif dans Baldur’s Gate 3, prenez simplement en compte que vous ne pouvez pas choisir dans une longue liste de sorts lesquels utiliser lors de votre prochain combat, contrairement au Magicien.

En contrepartie, l’Ensorceleur peut utiliser la Métamagie pour lancer des version surpuissantes de ses sorts. Lancer un sort de zone sans toucher ses alliés, augmenter la durée d’un effet ou même lancer deux sorts en un coup… voilà le genre d’effet qui rend cette classe redoutable.

Les interactions en tant qu’Ensorceleur

En tant que lanceur de sort basé sur le charisme, l’Ensorceleur est le leader idéal d’un groupe d’aventurier. En dialogue, cette classe peut utiliser efficacement les compétences comme Persuasion, Intimidation et Supercherie afin d’obtenir ce qu’il veut.

De manière générale, les gens vous verront comme un mage puissant, dont les compétences innées sont admirables… ou détestables.

Les sous-classes de l’Ensorceleur

L’Ensorceleur a accès à 3 sous-classe, et doit faire son choix dès la création du personnage :

L’Ensorceleur de Lignée draconique porte en son sang l’héritage d’un ancêtre draconique. Il doit choisir la couleur de ce dragon ancestral qui va lui octroyer des pouvoirs en rapport avec son élément. Pour couronner le tout, cette sous-classe permet au personnage de porter de ravissantes écailles au niveau du visage.

L’Ensorceleur de Magie sauvage est la classe parfaite pour les joueurs souhaitant ajouter un peu de chaos à leur aventure. Les Ensorceleurs de Magie sauvage profitent d’une énorme puissance, mais dont le contrôle peut leur échapper. Lancez des sorts peut déclencher des effets aléatoires qui pevuent aussi bien vous aider que vous desservir.

L’Ensorceleur de Magie de tempête est – comme son nom l’indique – un excellent utilisateur de la magie de Tempête. Il est extrêmement mobile, et est capable d’utiliser des rafales de vent pour sa déplacer avec aisance sur le champ de bataille.

Guerrier

Larian Studios

“Passé maître dans l’art du combat, le Guerrier porte son armure comme une seconde peau et manie toutes sortes d’armes avec une habileté inégalée”

Rôle et thématique : Maîtrise parfaite de tous les types d’armes et armures, Peut exceller au corps à corps comme à distance, très résistant

Caractéristiques principales : Force et/ou Dextérité, Constitution

Le Guerrier en combat

Il existe autant de façons de joueur le Guerrier qu’il existe de types d’armes. Le Guerrier peut tout miser sur la force brute et foncer au combat avec une hache à deux mains comme il peut adopter une approche plus méthodique et utiliser un arc pour affaiblir ses ennemis à distance avant de sortir une paire de lames.

Le point commun de tous les builds Guerriers est la maîtrise parfaite d’un ou plusieurs types d’armes. Reste à définir lequel ou lesquels vous choisirez.

Les interactions en tant que Guerrier

Puisque les caractéristiques principales du Guerrier sont généralement la Force ou la Dextérité, il ne s’agit pas de la classe la plus apte à se sortir de situations difficiles par le dialogue.

Néanmoins, les Guerriers ont tendance à imposer le respect. Ce sont des combattants talentueux et expérimentés, qui doivent leurs compétences à leur entraînement sérieux et rigoureux.

Les sous-classes du Guerrier

Le Guerrier doit choisir l’une de ces 3 sous-classes lorsqu’il atteint le niveau 3 :

Le Maître de guerre pousse sa maîtrise des armes à son paroxysme. Il dispose de nombreuses manœuvres lui permettant de renforcer ses coups, d’handicaper ses cibles ou même de riposter à toute attaque qui viendrait à le manquer.

Le Chevalier occulte a conscience que la magie est aussi redoutable que la lame, et a pris soin d’étudier quelques sorts. Ils gagnent ainsi en polyvalence, et sont capable de faire face à n’importe quel danger.

Le Champion a un corps aussi aiguisé que sa lame. Ses qualités physiques exceptionnelles lui permettent d’infliger un coup critique sur un lancer de 19 ou 20, au lieu du 20 habituel.

Magicien

Larian Studios

“Maître des arcanes férus de recherches et d’expérimentation, les Magiciens se spécialisent dans diverses écoles et s’appuient sur les techniques modernes pour tirer la quintessence de la magie ancestrale.”

Rôle et thématique : Lanceur de sorts, peut apprendre les sorts dont il trouve les parchemins, couteau suisse magique

Caractéristiques principales : Intelligence

Le Magicien en combat

Le Magicien a la particularité de pouvoir choisir ses sorts parmi une liste colossale d’incantations, à condition d’en avoir extrait le savoir depuis un parchemin.

À n’importe quel moment hors combat, vous pouvez donc choisir de modifier intégralement les sorts utilisables par votre Magicien en sélectionnant les sorts qui vous plaisent depuis votre grimoire. Cela donne au Magicien une polyvalence inégalable parmi les lanceurs de sorts.

Les interactions en tant que Magicien

Le Magicien n’est généralement pas le membre le plus efficace d’un groupe lorsqu’il s’agit de convaincre ou d’intimider pendant un dialogue. Néanmoins, l’intelligence élevée de cette classe lui permet d’être un véritable puit de savoir. Nature, religion, magie… vous savez un tas de trucs sur un tas de choses !

Dans le monde de Baldur’s Gate 3, les Magiciens sont souvent vus comme des Érudits qui dédient leur vie à la quête du savoir. Leur intelligence est reconnue, et leur puissance crainte.

Les sous-classes du Magicien

Le Magicien a la bagatelle de 8 sous-classes disponibles, correspondant chacune à une école de magie. Le Magicien choisit sa sous-classe au niveau 2, et débloque généralement des sorts et/ou aptitudes uniques à sa sous-classe lors de sa progression :

Le Magicien de l’École d’Abjuration est capable d’invoquer une Balise absorbant les dégâts qu’il subit lorsqu’il lance des sorts d’Abjuration.

Le Magicien de l’École de Conjuration est capable d’invoquer toutes sortes d’objets, mais aussi de se téléporter lui et les autres créatures.

Le Magicien de l’École de Divination voit l’avenir, et est capable d’influencer le destin en altérant les jets de dés des créatures qui l’entourent.

Le Magicien de l’École d’Enchantement est le maître des charmes, capable de totalement prendre l’emprise sur une créatures, limitant les menaces qui pourraient se présenter devant lui.

Le Magicien de l’École d’Évocation est l’ami des adorateurs de sorts de dégâts de zone. En effet, les alliés d’un Magicien de cette école réussissent automatiquement leurs jets de sauvegarde contre ses sorts.

Le Magicien de l’École de Nécromancie n’a pas peur d’utiliser des sorts peu recommandables, et se fera une joie d’absorber l’énergie vitale de ses victimes pour regagner quelques HP. Au fil de sa progression, le Nécromancien gagne évidemment la capacité d’animer les morts.

Le Magicien de l’École d’Illusion excelle lorsqu’il s’agit de tromper les sens de ceux qui l’entourent. Il est capable de créer des Illusions extrêmement réalistes en sélectionnant habilement quel sens de sa cible il veut tromper.

Le Magicien de l’École de Transmutation a la capacité surprenante de pouvoir altérer les propriétés physiques des objets qui l’entourent. Changer le plomb en or ? Une simple banalité !

Moine

Larian Studios

“Canalysez votre énergie cosmique en esquivant et vainquant vos ennemis à l’aide de vos coups puissants et de vos techniques d’arts martiaux”

Rôle et thématique : Combattant à mains nues, préfère ne pas porter d’armure, mobilité extrême, utilisation du Ki

Caractéristiques principales : Dextérité, Sagesse

Le Moine en combat

Le Moine est un combattant extrêmement agile, capable de traverser le champ de bataille en un rien de temps pour trouver sa cible.

Le Moine profite de bonus conséquents lorsqu’il ne porte pas d’armure et qu’il combat à mains nues ou avec des armes de Moine (armes qu’il maîtrise). S’il n’a pas la puissance de frappe des autres classes martiales, il est capable d’utiliser son action bonus pour déchaîner des déluges de coups et de se repositionner parfaitement.

Les interactions en tant que Moine

En tant que classe reposant sur la Sagesse et la Dextérité, le Moine excelle dans l’exploration. Il peut par exemple facilement repérer un piège mais également le désamorcer.

Les sous-classes du Moine

Au niveau 3, le Moine choisit une de ces trois spécialisations :

Le Moine de la Voie de la Main ouverte a perfectionné à l’extrême sa maîtrise des arts martiaux. Ses déluges de coups sont plus efficaces que jamais, et peuvent repousser un ennemi, le mettre au sol ou encore l’empêcher de réagir.

Le Moine de la Voie de l’Ombre s’épanouit dans les ténèbres, qu’il peut d’ailleurs créer à sa guise grâce à son panel de sorts. Extrêmement mobile, cette sous-classe de Moine peut très facilement bondir d’une ombre à l’autre sans jamais être repérée.

Le Moine de la Voie des 4 éléments utilise son Ki pour incanter de puissants sorts élémentaires, qu’il utilise en conjonction de ses capacités martiales pour dominer ses ennemis.

Occultiste

Larian Studios

“Lié par un pacte contracté avec un protecteur tout-puissant, l’Occultiste troque sa loyauté contre des talents surnaturels et une magie unique.”

Rôle et thématique : Lanceur de sorts, lié à une entité surpuissante, moins dépendant des longs repos que les autres classes magiques, pas de préparation de sorts (liste de sorts définie lors des montées de niveau)

Caractéristique principale : Charisme

L’Occultiste en combat

Comme la plupart des lanceurs de sorts, l’Occultiste a tout un arsenal de sorts puissants à sa disposition. Selon l’être occulte lié, l’Occultiste peut être un excellent damage dealer mais aussi infliger tout un tas d’effets indésirables.

Évidemment, il est impossible de parler de l’Occultiste sans aborder le célébrissime sort mineur Décharge Occulte. Au fil de sa progression, cette classe peut considérablement renforcer ce sort, lui ajoutant des effets et dégâts.

Puisque l’Occultiste a tendance à se reposer énormément sur les dégâts conséquents de Décharge Occulte, il est moins dépendant des emplacements de sorts que les autres classes magiques. Cela compense d’ailleurs le fait qu’il dispose d’emplacements de sorts ridiculement limités comparé à l’Ensorceleur ou au Magicien.

Les interactions en tant qu’Occultiste

En tant que classe dont la caractéristique principale est le Charisme, l’Occultiste excelle en dialogue, où il pourra facilement convaincre, duper ou même intimider son interlocuteur.

Néanmoins, beaucoup de personnes ne verront pas forcément d’un bon œil son lien avec des êtres supérieurs pas toujours bienfaisants. Mais après tout, qui pourrait deviner qu’un surpuissant démon (ou pire encore) vous susurre à l’oreille.

Enfin, un aspect très intéressant de l’Occultiste est le fait qu’il sera amené à communiquer avec son patron occulte durant l’aventure… pour le meilleur comme pour le pire.

Les sous-classes de l’Occultiste

L’Occultiste choisit dès la création de personnage l’être supérieur avec lequel il a signé un pacte :

En choisissant le Fiélon, l’Occultiste est capable de récupérer des HP lorsqu’il tue une créature hostile. C’est également l’archétype avec le plus grand potentiel destructeur, puisqu’il donne accès à certains des meilleurs sorts offensifs du jeu, à l’image de l’incontournable Boule de Feu.

En choisissant le Grand Ancien, l’Occultiste déforme la psyché de ses adversaire, y instaurant une peur viscérale lorsqu’il inflige un coup critique. En choisissant cet être supérieur, l’Occultiste a accès à de nombreux sorts qui vous permettront de contrôler vos ennemis.

En choisissant l’Archifée, l’Occultiste est capable de charmer ses pairs, et gagne l’accès à de puissants sorts de tromperie, lui permettant d’être aussi discret quélusif.

Paladin

Larian Studios

“Vous n’oubliez jamais le serment que vous avez juré de défendre, ce qui fait de vous une lueur d’espoir en ces temps sombres.”

Rôle et thématique : Hybride physique et magique, sorts divins, mêlée, excellents mix de dégâts et de survivabilité

Caractéristiques principales : Force, Charisme, Constitution

Le Paladin en combat

Le Paladin est avant tout une classe martiale, profitant de la maîtrise des armures lourdes et des boucliers pour devenir un mastodonte inébranlable.

En plus de maîtriser nombre d’armes, le Paladin peut compter sur sa magie divine, et les sorts octroyés par son serment. Selon ses choix, il peut infliger de lourds dégâts, soigner efficacement ou encore infliger de puissants contrôles à ses ennemis.

Les interactions en tant que Paladin

Le Paladin est une excellente classe pour les dialogues, et la meilleure classe martiale en la matière grâce à son score élevé en charisme.

En terme de RP, le Paladin est extrêmement intéressant grâce à son serment qui incite le joueur a toujours agir en accord avec ses préceptes. Néanmoins, il est tout à fait possible de briser son serment… à condition d’en accepter les conséquences.

Les sous-classes du Paladin

Dès la création de votre Paladin, vous devez choisir un serment qui guidera votre conduite tout au long de votre aventure. La seule exception est la sous-classe Parjure qui s’obtient justement lorsque vous brisez votre serment.

En suivant le Serment de Dévotion, le Paladin se donne pour mission d’être vertueux, et de protéger les faibles. Cela lui permet notamment d’appliquer une aura à un allié, blessant tout ennemi qui oserait l’attaquer.

En suivant le Serment des Anciens, vous jurez de protéger la vie dans le combat qui l’oppose aux ténèbres. Vous vous lié ensuite à la nature, et gagnez de puissants sorts de soin.

En suivant le Serment de Vengeance, le Paladin se met au service d’une justice froide et implacable, et se charge de punir ceux qui ont fauté. Il gagne alors la possibilité de désigner un ennemi en combat, et de profiter de bonus conséquents contre sa cible.

Si le Paladin rompt son serment, il devient alors un Parjure. Il gagne alors accès à de puissants sorts de Nécromancie.

Rôdeur

Larian Studios

“Le Rôdeur est un éclaireur doublé d’un pisteur hors pair. Sa connaissance instinctive de la nature lui permet de traquer ses proies favorites.”

Rôle et thématique : Dégâts à distance ou au corps à corps, proche de la nature, extrêmement polyvalent

Caractéristiques principales : Dextérité ou Force, Sagesse

Le Rôdeur en combat

Il est difficile de définir ce dont est capable un Rôdeur en combat tant il est polyvalent.

Commençons par le plus évident : le Rôdeur fait un excellent archer, capable d’utiliser ses puissantes prédispositions avec une arme à distance et ses sorts pour venir à bout de ses cibles à longue distance.

Le Rôdeur peut aussi être un excellent bretteur. Il est capable de porter des armures moyennes, un bouclier, et de se spécialiser dans un style de combat afin de rivaliser avec le Guerrier ou le Barbare lorsqu’il s’agit d’envoyer des mandales.

Les interactions en tant que Rôdeur

Le Rôdeur est un excellent explorateur. Son score de Sagesse élevé lui permet de facilement repérer les détails importants autour de lui, et sa Dextérité (si vous optez pour un build Dextérité) lui permet de déjouer les pièges, d’ouvrir les coffres et de se glisser où il veut.

De plus, le Rôdeur a la possibilité de débloquer des compétences intéressantes lors du choix de ses environnements de prédilection.

Enfin, le Rôdeur est évidemment proche de la nature, et pourrait se révéler bien utile pour apprivoiser les créatures mignonnes – ou pas mignonnes du tout – sur votre chemin.

Les sous-classes du Rôdeur

Au niveau 3, le Rôdeur doit se spécialiser dans l’une de ses 3 sous-classes :

Le Maître des bêtes a une liaison toute particulière avec le modne animal. Ils sont accompagnés d’un puissant compagnon (dont ils peuvent choisir l’espèce) aussi utile en combat que lors de l’exploration.

Le Chasseur est un combattant redoutable, connaissant le point faible de chaque ennemi qui se présente devant lui. Il peut utiliser ce puissant atout pour infliger des dégâts impressionnants à distance comme au corps à corps.

Le Traqueur des Ténèbres se fond dans l’ombre pour frapper au moment opportun. Il dispose d’énormes bonus en début de combat, lui permettant bien souvent d’éliminer une cible prioritaire avant même que celle-ci ne l’ait repéré.

Roublard

Larian Studios

“Aussi talentueux qu’insaisissable, le Roublard est un acrobate ingénieux et polyvalent qui a un don pour sortir indemne de n’importe quelle situation, ou presque.”

Rôle et thématique : Discrétion, Extrêmement mobile, dégâts monocibles élevés, à distance ou au corps à corps

Caractéristiques principales : Dextérité

Le Roublard en combat

La particularité du Roublard en combat se résume à une aptitude : l’attaque sournoise. En effet, cette classe peut infliger des dégâts colossaux aux cibles contre lesquelles elle a un avantage.

Grâce à sa mobilité exceptionnelle et à sa capacité à attaquer de près comme de loin (généralement avec des dagues et un arc), le Roublard peut toujours se faufiler vers la cible qu’il pourra éliminer le plus facilement.

Les interactions en tant que Roublard

Bien que le Roublard ne dispose généralement pas d’un score de Charisme particulièrement élevé, il s’agit d’une classe capable d’obtenir la maîtrise de nombreuses compétences.

Évidemment, le Roublard est prédisposé à se cacher, voler tout et n’importe quoi, crocheter, désamorcer… il est le couteau suisse qu’on aime toujours avoir dans son équipe.

Les sous-classes du Roublard

Au niveau 3, le Roublard se spécialise en choisissant l’une de ses 3 sous-classes :

Le Voleur allie mobilité extrême et talents de combattant. Il dispose d’une action bonus supplémentaire, réduit les dégâts de chute… la classe idéale pour se faufiler n’importe où et réaliser quelques méfaits en toute discrétion.

L’Escroc Arcanique a pris conscience que quelques sorts pourraient le rendre encore plus insaisissable. Il peut ainsi choisit quelques sorts, parmi une longue liste comprenant notamment des sorts de dégâts, des sorts de contrôle et des sorts d’illusion.

L’Assassin se spécialise dans l’élimination rapide et chirurgicale de cibles prioritaires. Tant qu’il n’est pas en combat, l’Assassin bénéficie d’un avantage sur ses attaques et inflige des coups critiques automatiques.

Le multiclassage dans Baldur’s Gate 3

Vous vous sentez un peu à l’étroit avec votre classe ? Dès le niveau 2, Baldur’s gate 3 vous propose de vous multiclasser afin de profiter des avantages de plusieurs classes.

Le concept est simple. Un personnage de niveau 3 peut être un Barbare de niveau 3 comme il peut être un Barbare de niveau 2 et Guerrier de niveau 1.

À chaque fois que votre niveau de personnage augmente, vous pouvez assigner ce niveau à n’importe quelle classe, et ainsi profiter des bonus obtenus par cette classes spécifique. Vous gagnez donc en polyvalence, mais vous retardez l’obtention de sorts et de talents que pourrait obtenir un joueur en investissant tous ses points dans une seule classe.

Le multiclassage donne libre court à votre créativité. Puisque le niveau maximum de Baldur’s Gate est 12, vous pouvez même choisir d’investir un niveau dans chaque classe disponible !

Peut-on changer de classe ?

Oui, il est possible de réinitialiser facilement son personnage dans Baldur’s Gate 3.

Sans entrer trop dans les détails, un PNJ que l’on peut rencontrer très tôt dans l’Acte 1 peut rejoindre votre camp. Ce PNJ offre la possibilité de réinitialiser votre personnage (à l’exception de sa race) ou un compagnon contre quelques pièces d’or.

Vous voilà paré à vous lancer dans l’aventure Baldur’s gate 3 aux commandes de la classe correspondant parfaitement à vos attentes.