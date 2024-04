L’entrée en scène de Flétriss dans Baldur’s Gate 3 dévoile les secrets de ses pouvoirs de résurrection

Flétriss pourrait être l’allié le plus utile pour le joueur dans Baldur’s Gate 3, mais il pourrait y avoir des raisons spéciales qui expliquent pourquoi il est capable de vous aider autant.

Baldur’s Gate 3 laisse fortement entendre que Flétriss, le lanceur de sorts mort-vivant qui ressuscite les alliés morts et crée des mercenaires, est en réalité Jergal, un ancien dieu des morts. Dans le passé, il a cédé la plupart de ses pouvoirs divins à Bhaal, Bane et Myrkul, mais est toujours classé comme une divinité.

Dans Baldur’s Gate 3, Jergal prend la forme de Flétriss et aide le joueur en ne demandant qu’une somme dérisoire d’or pour des exploits magiques vraiment incroyables. Ses sorts de résurrection sont à la hauteur de ceux des clercs les plus puissants, et il le fait pour presque rien.

Il pourrait y avoir une raison pour laquelle Flétriss demande de l’argent, et cela a à voir avec le lore. Baldur’s Gate 3 se déroule dans les Royaumes Oubliés de D&D. Il existe un être au-dessus des dieux nommé Ao, qui impose des règles empêchant les dieux d’interférer directement avec les mortels.

Dans le passé, il s’agissait davantage de dieux envoyant des avatars pour semer le chaos. Au lieu de cela, ils devaient compter sur les mortels, qu’ils guidaient de manière plus subtile.

Comme expliqué dans un threadsur le Reddit de Baldur’s Gate 3, la raison pour laquelle Flétriss demande de l’argent pour ses services est qu’il lui permet de contourner les règles de Ao. Cela est couplé avec les questions étranges qu’il pose sur la valeur des vies mortelles lors de votre première rencontre, car c’est sa façon de former un pacte divin avec votre personnage.

Une fois que Flétriss a établi pourquoi Tav souhaite mettre fin à des vies et ramener les morts, il peut alors proposer ses services, car la vie et la mort relèvent de son portefeuille divin. Il a juste besoin d’une raison et de l’or d’abord. Sinon, Ao pourrait considérer ses actions comme une intervention directe plutôt que comme une relation entre fidèle et divinité.

La véritable raison de la bienveillance de Flétriss est que les développeurs veulent que le joueur ait un moyen facile de ramener des alliés morts sans violer les règles/la lore de D&D 5e. Mais au moins, cette théorie offre une explication plus intéressante, surtout car elle se lie à la personnalité et aux objectifs mystérieux de Flétriss.

