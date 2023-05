Qu’est-ce qu’un match d’orientation sur Apex Legends ?

Si vous vous demandez ce qu’est un match d’orientation sur Apex Legends, voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette fonctionnalité destinée aux débutants.

Apex Legends n’est pas le battle royale le plus facile à aborder, car il a beaucoup évolué depuis sa sortie en 2019 et propose maintenant une longue liste de Légendes parmi lesquelles choisir, certaines étant plus difficiles à maîtriser que d’autres.

Un nouveau joueur essayant de trouver ses marques sur Apex Legends peut avoir du mal à en assimiler tout le contenu, des mécaniques de jeu aux capacités des Légendes en passant par l’arsenal d’armes et les différents objets à récupérer en jeu qui donnent un coup de pouce pour remporter la victoire.

Heureusement, Respawn Entertainment a redoublé d’efforts pour permettre aux nouveaux joueurs de prendre leurs marques.

Qu’est-ce que les matchs d’orientation dans Apex Legends ?

Les matchs d’orientation dans Apex Legends sont des matchs adaptés aux débutants qui se jouent dans le Canyon des Rois avec des bots qui permettent aux nouveaux joueurs de se familiariser avec le jeu à un rythme plus lent et plus contrôlé. Ils sont disponibles pour les nouveaux joueurs après avoir terminé le tutoriel initial.

Il est également possible de faire ces matchs d’orientation avec un joueur plus expérimenté afin qu’il puisse aider le nouveau joueur à apprendre les bases à un rythme plus lent. Le match comprend 16 équipes de bots, avec une chance que quatre équipes soient de vrais joueurs.

Vous pouvez terminer un match d’orientation dans Apex Legends en arrivant premier ou dans le top 5 lors de plusieurs matchs.

Respawn Entertainment Les matchs d’orientation sur Apex Legends ont lieu sur le Canyon des Rois, la première carte du jeu.

Une fois que vous avez terminé vos matchs d’orientation dans Apex Legends, vous ne pourrez plus y accéder. Vous serez plutôt placé dans des parties normales avec des joueurs de niveau similaire.

Combien de matchs d’orientation y a-t-il dans Apex Legends?

Les joueurs peuvent jouer à des matchs d’orientation jusqu’à ce qu’ils se débrouillent suffisamment bien pour être placés dans des parties publiques avec le reste de la communauté. Cela signifie que si vous gagnez ou arrivez dans le top cinq plus d’une fois, vous serez placé dans des parties normales.