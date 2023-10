The Finals est-il un free-to-play ?

The Finals, le nouveau FPS d’Embark Studios est sur le radar de nombreux joueurs. Alors que la bêta bat son plein, de nombreux joueurs se demandent si le jeu est payant ou s’ils est en free-to-play.

Les free-to-play sont devenus la norme depuis que Fortnite est devenu un phénomène mondial. Depuis lors, nous avons vu de nombreux free-to-play comme Apex Legends et Warzone prospérer, apportant des FPS de haute qualité sur le marché.

Désormais, chaque fois qu’un nouveau FPS commence à se dévoiler, il est courant pour la communauté de se demander s’il sera en free-to-play ou non. Le nouveau FPS d’Embark Studios, The Finals, ne fait pas exception à la règle. Tout en prenant part à la bêta, de nombreux joueurs de demandent s’ils auront à mettre la main au porte-monnaie à la sortie du jeu.

The Finals sera-t-il disponible gratuitement ?

La bonne nouvelle c’est que oui, The Finals sera bel et bien disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.

The Finals est actuellement en pleine bêta ouverte, permettant aux joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X/S de découvrir ce que vaut ce nouveau FPS. Bien que le jeu soit effectivement en free-to-play, il aura sa propre monnaie avec une boutique en jeu et un passe de combat sur lesquels les joueurs dans lequel les joueurs pourront dépenser leur argent.

Comme le jeu sera disponible en free-to-play, nous pouvons également supposer qu’il y aura des mises à jour saisonnières qui fourniront à la fois du nouveau contenu et des équilibrages.

Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour The Finals à l’heure où sont écrites ces lignes.