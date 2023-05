Patch note MAJ Apex Legends Saison 17 : Cartes, stand de tir 2.0, refonte en Ranked…

La saison 17 d’Apex Legends intitulée Arsenal va introduire un nouveau personnage, une nouvelle zone pour le stand de tir et une refonte totale du jeu Ranked. Découvrez sans plus tarder le contenu de cette nouvelle mise à jour.

La saison 17 d’Apex Legends va être marquée par l’arrivée de Ballistic qui va être accompagné d’un nouveau pistolet tactique.

Mais pour de nombreux joueurs, cette mise à jour va surtout apporter des changements majeurs pour le stand de tir qui a été entièrement refait avec une nouvelle carte, des mannequins plus intelligents, un puits 1v1 et plus encore.

Le mode Ranked a également été totalement revu cette saison, avec un nouveau système de MMR, des points de Ladder et plus encore.

Bien qu’il n’y ait pas de nouvelle carte cette saison, Bord du Monde fera l’objet de grands changements avec de nouveaux emplacements et des changements d’éclairage.

Mais sans plus attendre, découvrez le contenu complet de la mise à jour de la saison 17 d’Apex Legends.

Quand va sortir la MAJ de la saison 17 d’Apex Legends ?

La mise à jour de la saison 17 d’Apex Legends sera disponible le mardi 9 mai à 19h.

Les joueurs PlayStation pourront certainement télécharger cette mise à jour en avance, soit le 8 mai, comme cela avait déjà été le cas lors des saisons précédentes.

Nouvelle légende : Ballistic

Ballistic est la dernière légende à rejoindre Apex, après que le fait que Respawn ait sauté un nouveau personnage la saison dernière.

Ballistic a 63 ans et était auparavant un concurrent dans les jeux Thunderdome, le précurseur d’Apex. Champ de tir 2.0

Stand de tir

Depuis sa première apparition dans Apex en 2019, le stand de tir a reçu peu de changements, mais cela va totalement changer avec une grande refonte prévue pour le lancement de la saison 17.

Au programme, une toute nouvelle carte qui est beaucoup plus grande et qui comprend un puits 1v1, une zone d’entraînement pour les mouvements, un environnement urbain avec des bâtiments et des robots qui peuvent maintenant s’engager dans un combat complet.

Changements pour la Ranked

Pour les joueurs axés sur la compétition, les changements apportés au mode Ranked pourraient être la partie la plus importante de la saison 17.

Respawn a décidé de supprimer les splits afin d’ajouter 10 parties provisoires en début de saison. Le matchmaking a également été amélioré et repose désormais sur un MMR caché. Les points de classement ont été supprimés et remplacés par des points de Ladder.

Maîtrise des armes

Le système de Maîtrise des armes est notre tout premier système de progression à long terme (si l’on excepte les niveaux de compte) ! Élaboré pour rendre Apex Legends plus accessible aux nouveaux joueurs et aux nouvelles joueuses, ce système les incite à en apprendre davantage sur les points forts et les caractéristiques de toutes nos armes. L’objectif consiste ici à approfondir l’engagement des joueurs et des joueuses, quel que soit leur personnage ou leur mode favori.

Mises à jour de la carte Bord du Monde

Bien entendu, la zone Fragment a été modifiée dans la saison 17 et s’appelle désormais Monument. Comme son nom l’indique, un nouveau monument a été érigé au-dessus du tout nouveau musée d’Apex Games.

Le bâtiment de construction a également été déplacé, dans un nouvel emplacement appelé Empilements. Pour donner à la carte un air de renouveau, l’éclairage a été totalement mis à jour.

Patch note de la saison 17 Apex Legends

Nouvel objet de survie : la tour d’évacuation

Les tours d’évacuation offrent aux Légendes un nouveau moyen de traverser les zones périlleuses des Jeux Apex et de prendre un ascendant positionnel sur leurs adversaires. Vous pourrez trouver ce nouvel objet de survie au sol, dans des caisses de butin et dans des packs de soutien. Le déploiement d’une tour d’évacuation commence par la projection dans le ciel d’une roquette, qui finit par exploser pour libérer un ballon qui flotte au-dessus de vous. Une fois que la tyrolienne regagne le sol, les Légendes peuvent l’emprunter pour s’envoler et initier une chute libre afin de se redéployer dans une autre zone.

Mise à jour du système de ping

Les pings sont la principale méthode de communication non verbale dans Apex Legends, et la coordination est la clé de la victoire ! Cette saison, ce système a été revu afin de mieux servir le jeu tel qu’il existe aujourd’hui.

Certains pings ont été supprimés de la roue de ping par défaut dont le taux d’utilisation était plus faible, remplacés par plusieurs nouveaux pings qui ont pour but d’améliorer la qualité de vie du fonctionnement des pings dans le jeu.

Sur la roue de ping par défaut, vous verrez 3 nouveaux pings :

Zone à éviter

Audio de l’ennemi

Regroupement

Mises à jour de l’équilibrage du jeu

Rotation des caisses

L-Star EMG est maintenant disponible dans les caisses

RE-45 revient dans le butin au sol

Rotation de l’artisanat d’armes

L’Alternator entre dans l’artisanat

Le Sentinel entre dans l’artisanat

L’EVA-8 revient dans le butin au sol

Le Répéteur 30-30 revient dans le butin au sol

Rotation des armes en or

Flatline, Triple Take, Spitfire, Mastiff, Volt

Apparition de butins

Amélioration des butins de coffre-fort Chances accrues de butin en or Ajout de chargeurs légers au pool d’apparition



Amélioration des butins de Cargo Bot Suppression des petits objets de guérison, des balises de rappel mobiles, de l’armure blanche et du sac à dos blanc Ajustement des apparitions de gros objets de guérison et de boucliers thermiques pour permettre des apparitions de butins plus désirables Suppression des armes en or des Cargo Bots violets mais augmentation des chances d’apparition dans la catégorie or



Armes

L-Star EMG [Caisse]

Ajout de munitions Disruptor : augmentation des dégâts de 60% contre les boucliers

Dégâts de base réduits à 16 (était de 17)

Les projectiles ont maintenant un effet de pénétration : 60% des dégâts sont conservés

Croissance des projectiles augmentée

Amélioration du modèle de recul

Suppression du canon

Stock de munitions : 324

Réduction de la luminosité des effets visuels lors des frappes sur des cibles non protégées

Répéteur 30-30

Augmentation de la taille des projectiles lorsqu’il est complètement chargé

Fusil Triple

Augmentation de la taille des projectiles

Amélioration de la dispersion lors du tir au jugé

Réduction du nombre de munitions par tir à 1 (était de 3)

Ajustement des tailles des chargeurs pour correspondre aux nouveaux coûts en munitions

Chargeur violet : augmenté à 10 tirs (était de 9)

R-99

Suppression d’une balle de base dans tous les chargeurs

Pas de chargeur : réduit à 19 (était de 20)

Chargeur blanc : réduit à 21 (était de 22)

Chargeur bleu : réduit à 24 (était de 25)

Chargeur violet et or : réduit à 27 (était de 28)

Légendes

Catalyst

Ferrobarrière Les points forts de numérisation et les diamants ne sont plus visibles à travers la Ferrobarrière



Mirage

Sa classe a été changée en Support

Ash

Ash ralentit maintenant jusqu’à la vitesse de sprint d’arme au lieu de la vitesse de marche d’arme lorsqu’elle vise avec sa capacité tactique

Modes

Mixtape

Correction des boucliers laissés par les ennemis tués qui sont vides

Correction : les joueurs quittant une partie n’essaieront plus de rejoindre la même partie si sa fenêtre de participation est toujours active

Match à mort en équipe

Correction des grenades qui ne tombent pas à la mort du joueur

Correction de l’image de la carte Estates affichant la variante nocturne de la carte dans le lobby

Contrôle

Correction de l’icône de mort des coéquipiers n’apparaissant pas sur la carte si la carte n’était pas ouverte lorsque le coéquipier est mort

Correction des munitions qui ne s’équipent pas automatiquement dans l’emplacement des munitions si le joueur est sorti des limites du terrain

Correction du compteur de munitions de réserve qui ne s’affiche pas lorsque l’on change d’arme à partir du rempart ou de la capacité ultime de Vantage

Le patch note complet de la saison 17 d’Apex Legends est disponible ici (en anglais).