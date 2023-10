Kagurabachi menace de détrôner One Piece au classement des mangas les plus populaires

Le nouveau manga Kagurabachi est déjà un énorme succès auprès des fans, grimpant rapidement dans les classements sur Manga Plus et menaçant de détrôner l’emblématique One Piece en tant que manga le plus populaire.

Le manga, c’est une véritable institution au Japon, et le format rayonne à l’internationale avec davantage de force depuis quelques années. Alors que des séries comme One Piece ont toujours compté parmi les oeuvres les plus populaires de tous les temps, ce nouvel engouement a ouvert la voie à d’autres séries pour se constituer un public mondial. Merci Internet ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Manga Plus, site de publication et d’informations sur le support, permet de savoir quels mangas sont les plus populaires en temps réel, profitant d’un décompte du nombre de vues. Ce suivi interne est un excellent moyen de voir quelles séries montent ou non en popularité. Sans surprise, One Piece est toujours en tête de liste, suivi de près par Jujutsu Kaisen.

Mais il y a un nouveau challenger : Kagurabachi, signé Takeru Hokazono. Le manga n’a à ce jour que quelques chapitres, mais il est déjà passé devant Chainsaw Man et semble déterminé à détrôner les deux prochains adversaires. Sera-t-il le roi des mangas ?

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kagurabachi : qu’est-ce que c’est ?

takeru hokazono / shueisha

Kagurabachi dévoile à ses lecteurs les tribulations de Chihiro, un jeune personnage désireux de suivre les traces de son père, connu pour être un grand forgeron d’épées. La série offre un duo père-fils intéressant et retrace le parcours de Chihiro alors qu’il se forme pour devenir un forgeron d’exception.

Bientôt une annonce d’anime pour Kagurabachi ?

L’une des raisons de sa popularité sont les batailles épiques au katana, les scènes d’action et la présence de personnages très appréciés. Et de telles ventes pourraient bien annoncer une future bonne nouvelle pour l’oeuvre de Takeru Hokazono : on ne peut que s’attendre à une prochaine adaptation en série anime. À un détail près : Kagurabachi étant encore un nouveau-né dans l’univers manga, il va falloir attendre que d’autres chapitres sortent… Le 4e est en effet sorti le 8 octobre, et le 5e est attendu pour le 15 octobre 2023 à 17h sur Manga Plus.

L’article continue après la publicité