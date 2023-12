My Hero Academia chapitre 411 : date de sortie et récapitulatif

Vous attendez avec impatience la suite de My Hero Academia ? On vous donne la date et l’heure de sortie du chapitre 411, ainsi que le récapitulatif des précédents volets du manga..

L’auteur de My Hero Academia a confirmé à plusieurs reprises que le manga se terminerait bientôt, nous donnant une bonne raison d’être excités par chaque nouveau chapitre. La saga finale est sur le point de commencer dans le prochain, et les premières fuites ont teasé le combat le plus attendu : Deku contre Shigaraki.

Le chapitre précédent a vu se conclure le terrible affrontement entre Bakugo et All For One. Nous avons également eu un aperçu de la puissance acquise par l’ancien vilain au fil des années… Et Bakugo a prouvé sa valeur en terrassant la plus grande menace pour le monde, une bonne fois pour toutes.

Mais les lecteurs de My Hero Academia n’auront pas le temps de se reposer, car un autre duel tout aussi capital vient de commencer. Date et heure de sortie, spéculations pour la suite, on vous dit tout ce qu’on sait.

Le Chapitre 411 de My Hero Academia sortira gratuitement le 5 janvier 2024, sur Manga Plus. Pour les plus impatients, le site le publiera dès 16h.

Récapitulatif des derniers chapitres de My Hero Academia :

kohei horikoshi/shueisha

Au début du chapitre 409 de My Hero Academia, All For One s’est déchaîné contre Bakugo. All Might lui crie d’esquiver l’attaque, sans effet. Et malgré la crainte de l’ancien professeur et des lecteurs, c’est la bouche d’AFO qui a pris, explosant grâce aux nouvelles techniques de Bakugo.

Car le jeune homme peut utiliser sa sueur comme projectile, ou la laisser en suspension dans l’air pour la faire exploser à retardement. Le héros a rapidement compris que plus il infligerait des dégâts à AFO, plus ce dernier deviendrait jeune et frêle.

En fin de compte, Bakugo porte le coup final, libérant ainsi les Alters volés par le grand méchant. C’est alors que le manga retourne sur Deku, qui doit affronter l’élève d’All For One, Shigaraki. Un flashback nous a fait comprendre que l’issue du combat et sa dangerosité dépendraient d’une seule question : quelle personnalité aurait le dessus ?

Car s’il s’agit de la personnalité d’AFO, l’affrontement sera moins dangereux, puisque le vilain veut réformer la société reposant sur les Alters. En revanche, s’il s’agit de celle de Shigaraki, qui ne désire que la destruction totale, les dommages collatéraux seront bien plus importants.

Malheureusement, c’est la deuxième voie qui est empruntée par l’auteur. Et on nous fait comprendre que ça s’annonce mal pour Deku : son ennemi s’est déjà habitué à sa vitesse, et compte bien déjouer les plans des héros de My Hero Academia pour anéantir le Japon en frappant sous terre.

