My Hero Academia en live-action : Le projet donne enfin de ses nouvelles !

Suite au succès de One Piece sur Netflix, le géant du streaming travaille actuellement sur l’adaptation en prise de vue réelle d’un autre manga très populaire : My Hero Academia.

L’histoire de My Hero Academia se déroule dans un monde où 80 % de la population est dotée de superpouvoirs appelés “alters”. Izuku Midoriya, un garçon qui ne possède aucune capacité unique, désire ardemment devenir un super-héros. Son rêve sera en passe de devenir réalité lorsqu’il rencontrera All Might.

Au fil des années, MHA a enrichi la communauté de plusieurs spin-offs, OAV et jeux vidéo. L’adaptation anime en est déjà à six saisons, et la septième est prête à faire son apparition sur le petit écran pour le printemps 2024.

En 2021, on nous annonçait que l’oeuvre de Kohei Horikoshi allait être adaptée en live-action, par la société Legendary Entertainment. À la réalisation, c’était Shinsuke Sato, cinéaste déjà derrière I Am a Hero. Mais depuis, plus de nouvelles.

Ce n’est que récemment qu’une interview avec Joby Harold a ramené la lumière sur l’adaptation en live-action détenue par Netflix, après One Piece.

Que savons-nous jusqu’à présent sur l’adaptation en live-action de My Hero Academia ?

Dans une interview pour Collider, le producteur Joby Harold (connu pour son travail sur Obi-Wan Kenobi) a discuté de la série estampillée Godzilla d’Apple TV, Monarch : Legacy of Monsters. Mais avant de démarrer l’interview, le journaliste a posé quelques questions qui le taraudaient après avoir lu la page IMDb du producteur, faisant mention de My Hero Academia pour lequel il est annoncé comme scénariste.

Joby Harold a alors confirmé que l’adaptation était toujours en cours, et qu’il travaillait même activement dessus. Le producteur a continué en affirmant : “Absolument. C’est quelque chose sur lequel je travaille et que j’adore développer. Je suis enthousiaste à l’idée de le faire et de le sortir. […] C’est vraiment important pour moi. J’y prends beaucoup de plaisir.”

Le sujet de l’interview ne portant pas sur Deku et ses camarades de classe mais sur Godzilla et autres monstres, le producteur n’a pas beaucoup dévoilé d’informations supplémentaires. Tout ce qu’on sait à ce stade, c’est qu’il s’agira bien de prises de vue réelle.

À ce stade, impossible de déterminer si le projet My Hero Academia sur le géant du streaming prendra la forme d’un film ou d’une série, et encore moins de prévoir une date de sortie. Néanmoins, il était bien question d’un long-métrage lors d’une annonce par le site de Netflix en décembre 2022.

Sur IMDb, l’adaptation est indiquée comme étant en “pré-production” à la rédaction de cet article.